“Es la primera ranchera que escribo”: el cantante chileno lanzó un nuevo hit para celebrar sus 20 años

El cantante nacional Fabián Elías está cumpliendo este 2026 nada menos que dos décadas de exitosa carrera y, por ello, lanzó un nuevo tema y está recorriendo el país.

El artista nacional de cumbia ranchera y romántica es famoso por una propuesta artística enfocada en conectar emocionalmente con el público.

Su estilo combina letras románticas, ritmos bailables y una interpretación cercana, logrando una fuerte identificación con audiencias populares a lo largo de Chile.

Con años de experiencia sobre los escenarios, Fabián Elías se ha consolidado como un artista profesional, con presentaciones en eventos masivos, centros bailables y medios de comunicación nacionales e internacionales.

“Para mí cumplir 20 años de trayectoria es un hito súper importante, pero, sobre todo, es un cable a tierra. La carrera musical no es fácil, tiene momentos complejos. Por eso para mí estas dos décadas significan resiliencia, no rendirse, saber que si una puerta se cierra, hay que seguir buscando otra hasta que se abra”, sostuvo el artista.

Además, el músico oficializó el estreno de Ya es primavera. El tema destaca en su catálogo por ser la primera canción de su autoría directa que se enmarca dentro del género ranchero.

El proceso de escritura y producción del sencillo se realizó de forma espontánea, según detalló el propio intérprete. “Este tema nació de una forma espontánea, se me vino la melodía a la cabeza, la empecé a tararear, y la letra fue saliendo sola. Me enfoqué un poco en lo que habla del amor de campo, de ese amor real, del amor a la antigua, como se le puede decir“, dijo.