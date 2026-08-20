Donde hubo fuego…: el lío que une al Mago Jiménez, Cote López y Gala Caldirola

El romance con la española llegó a su fin luego de la infidelidad que el exfutbolista cometió con nada más y nada menos que su expareja.

Cuando todos pensábamos que el romance entre el Mago Jiménez y Gala Caldirola era la historia de amor que todos soñaban tener, Cote López se convirtió -de nuevo- en la tercera en discordia.

En los últimos días se desató un drama telenovelesco de aquellos, porque se confirmó que el exfutbolista engañó a su actual pareja con quien es la madre de sus hijos. De hecho, fue esta última quien le habría comunicado la noticia a la española.

Las redes sociales se convirtieron en la tribuna de todos los involucrados. Una de las primeras en alzar la voz fue López, quien aseguró que viajó a Qatar solo a dejar a su hijo y no a visitar a su exmarido.

Posteriormente, Gala Caldirola remató la situación dando cuenta del anillo de compromiso que el Mago Jiménez le regaló en París cuando le pidió matrimonio, antes de desatarse el escándalo con Cote López.

“Otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por todo esto que, además, públicamente se siente humillante. Pero yo elijo ser ese tipo de mujer que si se atreve a darse el lugar que se merece”, consignó la chica reality en la publicación en Ver esta publicación en Instagram .

Lo que nadie esperaba es que el exfutbolista confirmara su infidelidad. “Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice. Tomé decisiones que le causaron un dolor que nunca debió venir de mí”, indicó.

Pero Jiménez también apuntó contra Cote López. “También quiero ser claro respecto de la persona con la que fui infiel. No estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella, no existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Esa posibilidad está completamente descartada”, recalcó.