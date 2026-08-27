Fijaron fecha para el juicio al autor intelectual del 11-S: por qué será casi 27 años después de los atentados

Jalid Sheij Mohamed, que tenía 36 años al momento de los hechos, enfrentará al tribunal con 63 años cumplidos.

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Para junio de 2028, casi 27 años después de los hechos, se fijó el juicio contra Jalid Sheij Mohamed, acusado de ser el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre (11-S) de 2001 contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, además de Pensilvania.

Además, cuando se inicie el proceso contra el ciudadano paquistaní, se habrá cumplido un cuarto de siglo desde que tropas estadounidenses lo capturaron en su país natal.

De acuerdo con lo resuelto por el juez de las comisiones militares norteamericanas, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael Schrama, ratificó que “el juicio sobre el fondo de la causa comenzará el lunes 5 de junio de 2028“.

Anteriormente, Schrama había rechazado la fecha propuesta de la Fiscalía, que buscaba que el juicio contra el presunto “cerebro” de los atentados del 11-S de 2001 se llevara a cabo en enero de 2027.

Por qué el juicio por los atentados del 11-S será 27 años después

Luego de su captura en Pakistán en 2003, Jalid Sheij Mohamed permaneció encerrado en prisiones secretas de la CIA, hasta que durante un interrogatorio, en 2007, admitió que era haber sido el autor intelectual de los atentados del 11-S.

Con posterioridad, se lo trasladó hasta las instalaciones militares estadounidenses en la bahía de Guantánamo, en Cuba.

Poco después, tanto él como los otros detenidos por el caso, Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Alí Abdul Aziz Alí y Mustafa al Hawsawi, denunciaron que habían sido objeto de torturas.

Respecto de los motivos por los que el juicio contra el “cerebro” de los ataques se llevará a cabo casi 27 años después de los hechos y un cuarto de siglo tras su captura, los abogados defensores de Mohamed y los otros acusados han argumentado que se debe a lo que definen como los esfuerzos del gobierno estadounidense por ocultar detalles de las torturas y hostigamientos usados contra sus clientes.

En esa línea, en 2014 el Senado emitió un informe, según el cual la CIA empleó “técnicas de interrogatorio reforzadas”, que incluyeron lo que se describió como “una serie de ahogamientos casi consumados”.

De acuerdo con reportes de la prensa norteamericana, el proceso ha cambiado de juez militar en múltiples ocasiones y sufrió suspensiones prolongadas, además de que se han reiniciado los plazos procesales en múltiples oportunidades, debido a los intentos y posteriores rechazos de algunas de las partes de alcanzar acuerdos de culpabilidad.

Jalid Sheij Mohamed, que tenía 36 años al momento de los atentados del 11-S, enfrentará el juicio con 63 años cumplidos.