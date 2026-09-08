Incluida la Región Metropolitana: las zonas que tendrán lluvia esta semana y cuáles son los días clave

Revisa el pronóstico del tiempo para los próximos días, donde se esperan precipitaciones en gran parte de las regiones.

La lluvia se hará sentir de norte a sur durante esta semana, de acuerdo al pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), aunque con diferente intensidad.

En la zona norte, en la Región de Arica y Parinacota, se esperan lloviznas durante la noche del jueves 10, las que se extenderían hasta la madrugada y mañana del viernes 11, al igual que en Iquique, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal.

Respecto a la zona central, Meteochile anunció precipitaciones débiles en algunos sectores. En esa línea, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, aseveró que desde el miércoles 9 los chubascos podrían alcanzar la precordillera en Santiago.

El experto adelantó que hay posibilidad de que “caigan precipitaciones desperdigadas, especialmente el jueves y el viernes”.

Por su parte, desde Meteored, anticiparon que podría caer lluvia en los valles de Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins, durante el jueves y viernes.

Tiempo en Santiago. Meteored.

La zona sur, en tanto, La Araucanía recibiría precipitaciones débiles durante la tarde del jueves y la tarde del viernes en Angol, Temuco, Villarrica y Pucón. Esta situación se repetiría en Los Ríos y Los Lagos.

En Aysén, se proyectan lluvias débiles durante gran parte del miércoles, mientras que en Magallanes se registrarían chubascos aislados hasta la madrugada del jueves.