Live Nation y Bizarro anuncian alianza para potenciar la música latina en vivo en Chile

Alfredo Alonso, fundador de Bizarro, continuará liderando la dirección creativa y estratégica de la compañía, dando continuidad al negocio de producción de conciertos que fundó en 2008.

AGENCIA UNO

Las productoras Live Nation Entertainment y Bizarro anunciaron la firma de un acuerdo para establecer una alianza que expandirá la música latina en vivo en Chile, apoyando el crecimiento de artistas latinos en toda la región.

Como parte del acuerdo, Live Nation realizará una inversión mayoritaria en Bizarro Chile. Alfredo Alonso, fundador de Bizarro, continuará liderando la dirección creativa y estratégica de la compañía, dando continuidad al negocio de producción de conciertos que fundó en 2008.

Juntos, Live Nation y Bizarro apuntan a generar más oportunidades para los artistas y mejores experiencias de música en vivo para los fans en todo Chile.

DG Medios, socio histórico de Live Nation en Chile, continuará jugando un rol central en el crecimiento de eventos de música internacional en vivo en el país, mientras que Bizarro aportará su experiencia en el desarrollo de artistas latinos y contenido local.

“Chile es uno de los mercados más dinámicos de Latinoamérica, y una prioridad para Live Nation”, señaló Michael Rapino, presidente y CEO de Live Nation Entertainment. “Este acuerdo con Bizarro complementa nuestra alianza existente con DG Medios y fortalece nuestro compromiso con Chile y con el crecimiento de la música latina en toda la región”.

“Bizarro se construyó con el propósito de conectar a los fans chilenos con los mejores espectáculos en vivo del mundo”, señaló Alfredo Alonso, Fundador de Bizarro. “Ser socios de Live Nation es una tremenda oportunidad para potenciar todo lo que hemos construido, abriendo la puerta a más artistas, escenarios más grandes y nuevas experiencias para el público de todo el país”.