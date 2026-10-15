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“Se sentó en el suelo y se desvaneció”: cómo fueron los últimos momentos de Gabriel Prieto antes de morir

El actor falleció el pasado domingo 11 de octubre con solo 65 años.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El pasado domingo 11 de octubre se confirmó la muerte de Gabriel Prieto, destacado actor con una vasta carrera en teatro y televisión.

En ese entonces nadie se refirió a cuál fue la causa del deceso del intérprete, hasta ahora. En una reciente entrevista, su mejor amiga, Magdalena Max-Neef, entregó detalles de sus últimos momentos previo a perder la vida.

En conversación con

target="_blank" rel="noreferrer noopener">el programa Causa Efecto del periodista Álvaro Sanhueza, contextualizó con que “él estaba en un departamento nuevo, donde nadie lo conocía, había llegado hace como un mes y medio”.

“Cuando le vino… Finalmente fue un ataque cardíaco, había bajado a la conserjería a buscar unos remedios. Dicen que lo vieron caminando bien a maltraer”, relató la actriz.

Prieto, continuó Max-Neef, “subió al segundo piso, donde estaba su departamento, caminó y no alcanzó a entrar, se sintió mal, se sentó en el suelo y se desvaneció. Lo encontró una vecina y no sabía qué hacer o a quién llamar” porque Gabriel Prieto “no andaba con documentos, ni celular, porque había bajado a la conserjería”.

Magdalena reconoció que “yo al final me enteré porque me llamó un vecino, como del piso 14, que llamó a la Radio Biobío. Ahí tenía un amigo que era periodista para ver si se conseguían mi número y él me llamó”.

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