SQM Litio impulsa el talento femenino y la cultura atacameña en Ruidosa Fest 2025

Este sábado 11 y domingo 12 de octubre, el festival reunirá a destacadas artistas como Myriam Hernández, Cami, Mon Laferte y Francisca Valenzuela, además de ofrecer

Desde el desierto hasta el escenario, el talento femenino se une en una celebración que conecta arte, territorio y sostenibilidad. SQM Litio y la Asociación de Mujeres Atacameñas compartirán su cultura viva en el Ruidosa Fest 2025. CEDIDA.

Con el objetivo de visibilizar el talento femenino y fortalecer el vínculo entre arte, comunidad y sostenibilidad, SQM Litio será parte del Ruidosa Fest 2025, evento que celebra la creatividad y la igualdad de género en la música, el arte y la conversación. La cita se realizará este sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Parque O’Higgins, y reunirá a destacadas artistas como Mon Laferte, Myriam Hernández, Cami, Francisca Valenzuela, Javiera Mena y Nicole, entre muchas otras voces femeninas que han marcado la escena musical nacional y latinoamericana.

Organizado por Bizarro Live Entertainment, Ruidosa Fest 2025 busca ser un punto de encuentro para la diversidad, la colaboración y la expresión artística, generando un espacio inclusivo donde distintas generaciones y estilos conviven bajo un mismo mensaje: la igualdad de género y el poder transformador de la cultura.

En esta edición, SQM Litio participará junto a su programa Asociación de Mujeres Atacameñas (AMA), llevando hasta Santiago una muestra única del patrimonio cultural del norte de Chile. A través del espacio “SQM Litio x AMA”, se desarrollarán talleres y activaciones que destacan el trabajo de mujeres creadoras del Salar de Atacama, quienes compartirán con el público sus saberes ancestrales, su identidad y la importancia de preservar las tradiciones locales.

El programa incluye el taller de cerámica tradicional Lickan Antay, dirigido por Dionisia Berna Ayavire; el taller de hilado con materias primas atacameñas, a cargo de Adriana Puca Soza; y la experiencia artística “PalpArte”, guiada por Dionisia Berna Ayavire y Tatiana Hernández, donde el arte y la naturaleza se entrelazan en una propuesta participativa.

Además, se realizarán presentaciones de música tradicional andina y covers interpretadas por Marianh Torito Hernando, junto con una feria de emprendedoras que reunirá a destacadas artesanas y creadoras locales: Minette Zuleta Mondaca, Dionisia Berna Ayavire, Adriana Puca Soza y Marianh Torrijo Hernando.

Javier Silva, Gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de SQM Litio, señaló que, “ser parte de Ruidosa Fest representa una oportunidad de conectar las tradiciones del Salar de Atacama con nuevos públicos, mostrando el talento, la fuerza y la visión de las mujeres atacameñas. Desde SQM Litio buscamos impulsar espacios que promuevan la cultura, la diversidad, la identidad local y la participación femenina en distintos ámbitos del desarrollo”.



Para más información sobre la programación y compra de entradas, visita www.ruidosafest.com o www.puntoticket.com