“Redefinió la música latinoamericana”: el homenaje del New York Times a Violeta Parra

El homenaje a Violeta Parra la reconoce como la madre de la Nueva Canción Chilena.

Juan Pablo Ernst

El diario estadounidense The New York Times le rindió un homenaje a Violeta Parra, a casi 60 años de la muerte de quien calificó como una artista que “redefinió la música latinoamericana”.

La nota periodística se enmarcó en la serie especial Overlooked, dedicada a grandes figuras que no fueron reconocidas por el medio cuando estaban vivas.

El homenaje del New York Times a Violeta Parra partió relatando cómo en su niñez comenzó a tocar la guitarra que su padre tenía oculta, según ella misma le contó a la revista Écran.

“Ese simple acto de rebeldía inauguró una trayectoria que transformaría la música folclórica latinoamericana. Las composiciones de Parra, enraizadas en rimas y ritmos tradicionales chilenos, terminaron convirtiéndose en himnos que trascendieron las fronteras culturales y nacionales“, publicó el medio norteamericano.

El obituario del diario neoyorkino hizo especial mención del tema Gracias a la vida, que calificó como “su canción más icónica, una obra que ha sido versionada por artistas como Jennifer Lopez, Shakira y Arcade Fire, entre otros“.

De El gavilán, en tanto, dijo que es “intensamente disonante y considerada su obra maestra musical. Le valió comparaciones con compositores como Stravinsky y Beethoven. La pieza, que dura más de 10 minutos, superpone gritos vocales impregnados de angustia con crudos acordes de guitarra y abruptos cambios rítmicos”, destacó.

Homenaje a Violeta Parra también recordó la muerte

La nota la reconoce como la madre de la Nueva Canción Chilena, a la vez que destaca que sus composiciones fueron mucho más allá del folclore tradicional.

A la vez, en su Overlooked sobre Violeta Parra, el New York Times recordó “su muerte por suicidio en 1967, a los 49 años, tal y como había presagiado sombríamente en una carta que le envió a un amigo en 1964: El arte viene a dar su verdadero fruto cuando el cadáver del creador está devorado por las lombrices“.

Destacó a la vez que, en la actualidad, su rostro ilustra murales y sus canciones se enseñan en los colegios, en un legado que pasa de generación en generación.

