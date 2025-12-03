Homenaje fallido: por qué Héctor Noguera no tendrá calle con su nombre en la comuna de Ñuñoa

De acuerdo con lo indicado en el proyecto, la idea era cambiarle el nombre a la calle Jorge Washington en el tramo entre las calles Balbina Vera e Irarrázaval.

El Concejo Municipal de Ñuñoa rechazó este miércoles la propuesta para renombrar Héctor Noguera la actual calle Jorge Washington, en el costado poniente de la Plaza Ñuñoa, donde se ubica el Teatro de la Universidad Católica.

Así lo decidió el concejo tras votar en contra de la propuesta del alcalde, Sebastián Sichel, que pretendía implementar el cambio de nombre de la arteria con el propósito de homenajear al actor, quien falleció el pasado 28 de octubre.

Durante la sesión, el jefe comunal defendió la iniciativa y planteó que “el origen del nombre Jorge Washington que no tiene ninguna razón histórica, más que un alcalde que había sido embajador en EE.UU. y que decidió ponerle en nombre en homenaje”.

“Este reconocimiento fue conversado con la universidad y la familia, consideramos memorable reconocer el espacio cultural que significa la Plaza Ñuñoa y además el teatro de la PUC, donde fue director Héctor Noguera“, complementó.

Por qué Héctor Noguera no tendrá calle en Ñuñoa

De acuerdo con lo indicado en el proyecto, la idea era cambiarle el nombre a la calle Jorge Washington en el tramo entre las calles Balbina Vera e Irarrázaval.

Durante esta jornada, el Concejo Municipal de Ñuñoa votó la propuesta del alcalde Sebastián Sichel, la que fue rechazada con tres votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

En concreto, votaron a favor el propio alcalde Sichel y los concejales Ximena Aros (REP) y Nicolás Saldivia (UDI). En contra lo hicieron Daniela Bonvallet (RN), Guido Benavides (RN), Alejandra Valle (PC), Andrés Argandoña (FA) y Maite Descouvieres (PS), mientras que las abstenciones correspondieron a Verónica Chávez (FA) y Mireya del Río (PC).

Quienes votaron en contra de la propuesta plantearon que en ella “no se tomó en cuenta la opinión de los vecinos“.

Por su parte, luego de la votación el alcalde Sebastián Sichel dijo que, “lamentablemente, un edificio se opuso y eso fue suficiente para que concejales votaran en contra, cuando gran parte de la comunidad, el COSOC (Consejo de la Sociedad Civil), los vecinos y las encuestas que habíamos hecho estaban a favor”, planteó.

“Triste perder la oportunidad de homenajear a un gran actor, justo frente al teatro que dirigió, por darse gustos políticos“, concluyó.