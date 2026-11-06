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Alerta meteorológica en cinco regiones: dónde el calor llegaría a los 37 grados el fin de semana

La DMC explicó que este tipo de alerta se emite ante posibles fenómenos meteorológicos “con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una alerta meteorológica, con el propósito de que la ciudadanía adopte las precauciones necesarias a raíz del calor extremo que se presentará el fin de semana en la zona central del país.

De acuerdo con lo reportado por el organismo, las altas temperaturas, que podrían alcanzar los 37 grados, afectarán algunos sectores de cinco regiones.

La DMC precisó que la alerta por el evento de altas temperaturas extremas rige para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Según precisó la Dirección Meteorológica, este tipo de alerta se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas“.

Debido a lo anterior, el organismo recomendó a los habitantes de las regiones mencionadas mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Dónde el calor llegaría a los 37 grados según la alerta de la DMC

La SMC precisó que las zonas afectadas por la alerta de calor extremo son las siguientes:

Coquimbo

Cordillera Costa: entre 31 y 33 °C, durante el sábado 7 y domingo 8.
Precordillera y valles precordilleranos: entre 33 y 35 °C, durante el sábado 7 y domingo 8.

Valparaíso

Cordillera Costa: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.
Precordillera y valles precordilleranos: entre 35 y 37 °C, el domingo 8.

Metropolitana

Cordillera Costa: entre 31 y 33 °C, el domingo 8.
Valle: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.
Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

O’Higgins

Valle: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.
Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

Maule

Valle: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.
Precordillera: entre 33 y 35 °C, el domingo 8.

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