El conflicto familiar que frenó estreno mundial de la serie sobre Carlos Menem en Prime Video

El público enfrentamiento entre los herederos de Carlos Saúl Menem sumó un nuevo capítulo, luego que la justicia trasandina ordenara la suspensión del estreno mundial de la serie sobre el ex presidente de Argentina producida por Amazon Prime Video.

La medida fue decretada por el juez civil Carlos Goggi y se enmarca en la causa por la sucesión de los bienes del otrora jefe de Estado.

De este modo, la producción de seis episodios que vería la luz en la segunda mitad del 2025 deberá esperar a lo que resuelva la justicia de Argentina, ya que la cautelar es de índole mundial.

La miniserie tiene a Leonardo Sbaraglia como Carlos Saúl Menem y a Griselda Siciliani como Zulema Yoma, además de estar basada en su vida personal y política entre 1980 y 1990.

El tribunal tomó esta decisión tras acoger una orden de no innovar presentada por los abogados de Carlos Naim Menem, apuntando a la falta de información sobre la entrega de los derechos para concretar la producción.

Según precisó en el fallo dado a conocer por La Nación, no se entregó la documentación necesaria para acreditar que “las productoras Claxson Argentina S. A. y Yulgok Media de Argentina habrían adquirido de la familia Menem los derechos exclusivos para el desarrollo de la serie de ficción para Amazon Prime Video”.

En esta línea, los abogados de Carlos Naim cuestionan una “sistemática negativa de la heredera Zulema María Eva Menem” para entregar información sobre la producción y la cesión de los derechos, mientras que el magistrado apeló a que el pago de las productoras “podría impactar en los derechos de la masa de los coherederos y no solamente en el patrimonio de Zulema María Eva Menem Yoma”.

Ya en mayo de 2023, Antonella Menem Pinetta, nieta del extinto ex presidente e hija de Carlos Menem Jr, denunció que “sé que están haciendo una serie sobre mi abuelo en la que no me pidieron autorización ni a mí, ni a Carlitos ni a Máximo, que obviamente nosotros tenemos que autorizar para que salga y, sin embargo, la están haciendo sin autorización”.