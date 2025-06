Nueva serie sobre Menem en Prime Video: quién es quién

La próxima serie de Amazon Prime Video, Menem, promete ofrecer una mirada íntima al poder y la vida privada del ex presidente Carlos Saúl Menem en su ascenso al poder.

El proyecto no exhibirá su relación ni matrimonio con Cecilia Bolocco, ya que cubre principalmente el período entre 1989 y 1995. De todas formas, habrán personajes icónicos de la historia argentina y latinoamericana que harán su aparición en la serie.

El encargado de dar vida a Carlos Menem será Leonardo Sbaraglia, que definió el papel como “el reto más grande” de su vida. Sbaraglia tuvo que pasar por una transformación física y actoral notable para interpretar al ex presidente: se rapó la cabeza, adoptó un acento riojano característico del fallecido del líder político y llegó a filmar escenas en la Casa Rosada, la sede de la presidencia argentina.

La ex primera dama de Menem, Zulema Yoma, es interpretada por Girselda Siciliani. La mujer tuvo dos hijos con el ex mandatario, con quien se casó en 1966 y se separó en 1995. Por su parte, la actriz ha impactado con su caracterización de Yoma y el parecido que logró alcanzar.

Los hijos de Menem y Zulema, Carlos Menem Jr y Zulema Menem también estarán presentes en la historia, ofreciendo una representación de lo que han sido sus tragedias familiares. Agustín Sullivan será el encargado de interpretar al fallecido Carlos Jr., mientras que Cumelén Sanz hará lo mismo con Zulemita.

Otro de los personajes históricos presentes en la producción es el icónico ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Martín Campilongo, mejor conocido como Campi, será el encargado de darle vida a la controvertida figura. No obstante, al ser a inicios de los 90, no será la versión más intensa o reñida que en algún momento llegó a proyectar.

Finalmente, María Julia Alsogaray, la secretaria de Recursos Naturales de Argentina también tendrá su aparición, interpretada por Mónica Antonópulos. Alsogaray es uno de los rostros más evidentes de la corrupción que se vivió en los gobiernos de Menem, aumentando su patrimonio de 400.000 a 2,5 millones de dólares, llegando incluso a ser condenada a prisión.

La serie sobre Menem de Amazon Prime Video tendrá su estreno el próximo 9 de julio.