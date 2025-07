Jani Dueñas revela los errores que cometió en su fallida rutina en Viña 2019

Jani Dueñas realizó una autocrítica respecto a su polémica presentación en el Festival de Viña del Mar en el 2019, donde su rutina fue duramente rechazada por el público y terminó entre pifias.

La comediante chilena admitió que cometió errores previos a subir al escenario, tanto en el enfoque como en el contenido del espectáculo que presentó.

“Evidentemente, hoy tengo que aceptar que tomé malas decisiones respecto a la rutina misma. No me hice asesorar por un equipo. Quería trabajar sola. Fui súper tozuda al no transar ciertas cosas de mi personaje o de lo que quería decir”, aseguró en conversación con el programa Revelados, de UChile TV.

“En los primeros 15 minutos hablé del aborto y dije que odiaba a los niños. También me rapé la cabeza y salí con un whisky al escenario. Tomé decisiones que creo que contribuyeron al fracaso”, añadió.

“Fui yo quien condujo esa rutina. Pude haberla manejado mejor y haber tenido un plan B, por lo menos”, siguió.

Además, Jani Dueñas comentó de manera crítica la reacción que tuvo parte del público en redes sociales tras su presentación, señalando que llegó a recibir amenazas de muerte.

“Era algo que yo no tenía en cuenta y que nadie te prepara para esto, ni nadie te dice cuando tú vas al Festival de Viña que eso es algo con lo que vas a tener que lidiar, con el circo romano que ocurre inmediatamente cuando tú te metes acá y también con lo de las redes sociales o sea la cantidad de amenazas de muerte…”, expresó.

“Ni yo ni ninguna de mis amigas o colegas mujeres que trabajamos en televisión o en medios nos merecemos ese nivel de violencia”, finalizó.