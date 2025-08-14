La verdad detrás de la polémica de Natalia Valdebenito y su chiste sobre los mineros

Si bien en un primer momento la comediante acusó que sus palabras fueron sacadas de contexto, más tarde pidió disculpas.

Natalia Valdebenito pidió disculpas este jueves por el chiste que hizo sobre la muerte de los mineros en El Teniente, “porque es lo que corresponde cuando uno se equivoca“.

A través de su cuenta de Instagram, la comediante abordó lo ocurrido luego de que durante uno de sus presentaciones planteara que “fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros“, en alusión a la muerte de los seis trabajadores en la mina.

Luego aseveró que sus palabras fueron “sacadas de contexto”, ya que en realidad se estaba refiriendo a que ese hecho desplazó del interés público la polémica que estaba protagonizando con el periodista José Miguel Villouta.

Sin embargo, el chiste de Natalia Valdebenito sobre lo ocurrido con los mineros en El Teniente generó gran indignación, al grado de que diversas autoridades del Municipio de Rancagua rechazaron sus dichos y le exigieron disculpas públicas.

La verdad de Natalia Valdebenito tras la polémica por su chiste sobre los mineros

La primera reacción de Natalia Valdebenito a través de las redes sociales fue considerar “artificial” la polémica y plantear que en realidad no había hecho “nada de malo”, y que sus palabras sobre lo ocurrido con los mineros de El Teniente fueron “sacadas absolutamente de contexto”.

“Esta grabación fue hace más de una semana y recién sale ahora, fuera de contexto. Había una transmisión en vivo y nadie reaccionó. En el público todos hicimos ohh, pero por lo que yo venía diciendo. Entonces, cuando se saca de contexto, ocurre esto, y esto es una polémica completamente artificial, porque -personalmente- no siento que haya hecho algo malo, porque no tengo malas intenciones y eso uno lo sabe“, argumentó en las historias de su Instagram.

No obstante, más tarde la comediante hizo un mea culpa y a través de un video asumió como un error el chiste que generó la polémica.

“Soy Natalia Valdebenito y estoy aquí para pedir sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y en especial a las familias de los fallecidos en el reciente accidente de la mina El Teniente. Esto, a raíz de un video que anda circulando y que, por supuesto, sacado de contexto, se escucha fatal”, manifestó.

“Tengo que pedir disculpas, lo hago porque lo siento. Lo hago porque el dolor ajeno también me atraviesa y me importa, porque es lo que corresponde cuando uno se equivoca. Me equivoqué y quería decirlo aquí, de frente a ustedes“, concluyó la comediante.