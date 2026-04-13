FOTOS – Los homenajes que se tomaron el debut de la nueva temporada de Euphoria

La serie no olvidó a tres figuras que fueron parte del equipo y que perdieron la vida en los últimos años.

El primer episodio de la nueva temporada de Euphoria culminó con un homenaje a tres figuras que fueron parte del equipo pero que en los últimos años perdieron la vida. Hablamos de los actores Angus Cloud y Eric Dane, además del productor ejecutivo Kevin Turen.

El primero, quien dio vida al traficante Fez en la historia, falleció el 31 de julio de 2023 por una sobredosis accidental. Aún así, según se pudo confirmar en la serie, su personaje sigue vivo fuera de pantalla y se encuentra en la cárcel tras ser condenado a 30 años.

Dane, recordado por interpretar a Mark Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs en la serie creada por Sam Levinson, perdió la vida hace unos meses. Fue el 19 de febrero cuando se confirmó su muerte tras padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Eso sí, de igual forma lo veremos en la tercera temporada de Euphoria, puesto que fue uno de los últimos proyectos en los que trabajó.

En tanto, Turen trabajó codo a codo con Levinson en diversos proyectos además de Euphoria como la serie The Idol y las películas Assassination Nation y Malcolm & Marie. Murió en noviembre de 2023 tras sufrir una emergencia cardiaca mientras conducía su auto.

La noche del domingo, al finalizar el primer capítulo de la nueva temporada de Euphoria, que se tituló Ándale, fue dedicado a los tres ya mencionados.

HBO.