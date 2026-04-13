Los episodios que desencadenaron que Britney Spears se internara voluntariamente en un centro de rehabilitación

La cantante tomó la decisión respaldada por su círculo más cercano, incluyendo sus hijos.

Medios estadounidenses reportaron que Britney Spears ingresó de manera voluntaria a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias.

El hecho ocurre luego de que el pasado 5 de marzo, la cantante fuera detenida por conducir en estado de ebriedad. Esposada fue trasladada hasta una unidad policial, pero fue dejada en libertad horas más tarde y deberá presentarse ante tribunales el próximo 4 de mayo.

“Este fue un incidente lamentable que es completamente inexcusable. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que Britney necesita desde hace mucho tiempo“, señaló un representante de la artista en un comunicado.

Lo cierto es que si bien este hecho fue un punto de inflexión, el ingreso al centro de rehabilitación de Britney Spears también arrastra otros hechos como su adicción al Adderall, medicamento que se usa para tratar a personas con TDAH y narcolepsia del sueño. Según TMZ, aprovechaba sus viajes a México para abastecerse.

El hecho de que su internación fuera voluntaria demostraría a los tribunales que la intérprete se está tomando en serio el querer recuperarse, una decisión que es respaldada no solo por su círculo cercano sino que también por sus hijos, con quienes recuperó su vínculo en el último tiempo.

Se desconoce hasta el momento cuánto durará su internación. Si bien existen programas de 30 días, Spears buscaría quedarse mucho más tiempo para lograr una recuperación más consistente.