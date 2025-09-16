“Amenazas de muerte”: banda argentina tributo a Nirvana suspende gira por Chile

“Ya ganaremos los buenos, esta vez ganaron los malos” dijeron los integrantes de la banda tributo a Nirvana al explicar su decisión.

La banda argentina tributo a Nirvana, Seattle Supersonics, decidió suspender su gira por Chile, prevista para septiembre, según informó la productora que la traería al país, tras argumentar motivos de “fuerza mayor”.

De acuerdo con lo previsto inicialmente, el grupo bonaerense visitaría las ciudades de Quilpué, Talcahuano y Santiago, tras haber venido a Chile en 2018.

No obstante, desde Ah Producciones se confirmó la suspensión de la gira debido a lo que calificó como “motivos de fuerza mayor”, que, según dijo, no eran responsabilidad ni de la empresa ni de la banda trasandina.

El motivo de la banda tributo a Nirvana para suspender la gira

Ante lo informado por la productora, los integrantes de la banda argentina de tributo a Nirvana decidieron emplear las redes sociales para explicar qué los llevó a suspender la gira por Chile.

En concreto, los músicos apuntaron a una “violencia xenófoba” que se desató en Chile tras los incidentes registrados en Avellaneda durante el partido entre Independiente y la U de Chile, por la Copa Sudamericana.

A través de su cuenta de Instagram, Seattle Supersonics sostuvo que “seremos transparentes (a diferencia de la producción que solo dijo por fuerza mayor) sobre los motivos de la cancelación de los shows en Chile”.

“Como dice la imagen clara y directamente, lo que ha pasado es que ganaron los malos… hemos recibido amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local, amenazas de muerte y de boicoteo (de ir a dar los shows), por el solo motivo de ser argentinos, a propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente entre la hinchada de la U de Chile y la hinchada local en el mes de agosto, los cuales repudiamos en todo sentido y claramente, no tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración”.

“Nosotros desestimamos las amenazas, por nuestra lejanía total con el conflicto en ese evento deportivo, pero algunas personas de la producción recibieron amenazas con fotos y nombres de familiares directos, lo que incrementó de parte de ellos la preocupación, y luego de evaluarlo llegaron a la conclusión de que nadie en Chile podría asegurar tanto nuestra seguridad, como así también de otras personas involucradas en los eventos. Solo por ser argentinos“, añade el texto.

Luego los músicos dijeron que, “la verdad, pensamos mucho en cómo anunciar esto, pero creemos que no tenemos ningún motivo por el cual debamos decir algo que no es, o no ser claros con lo que ha y está pasando. Lamentamos muchísimo esto, solo podemos estar agradecidos con todos los fans chilenos que estaban expectantes con los shows“.

“Ya ganaremos los buenos, esta vez ganaron los malos“, concluyeron los integrantes de la banda tributo a Nirvana, quienes informaron que “las entradas serán devueltas automáticamente por el medio por donde se adquirieron“.