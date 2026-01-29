Trenes, cine chileno y goce en el Día de los Patrimonios en Verano

Santiago Centro contará este sábado con 157 actividades enmarcadas dentro de la primera versión estival de uno de los eventos que más gente reúne en las calles y sitios patrimoniales. Esta es una invitación a agarrar la botella de agua y salir a sorprenderse y gozar.

Este sábado el sol y el calor amainarán, ya que se espera que el cielo esté cubierto y que el termómetro solo llegue hasta los 23 grados en Santiago, lo que hará mucho más llevadera la primera versión del Día de los Patrimonios en Verano, tradicional evento que por primera vez se celebrará en estas fechas y que ofrece más de 850 actividades en todo Chile.

Organizado por el Misterio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo largo de los años, se ha posicionado como uno de los eventos culturales y patrimoniales más importantes de nuestro país, convocando anualmente a miles de personas a participar de forma gratuita en una amplia oferta de actividades patrimoniales. Es por eso que el año pasado se impulsó un decreto que instaura la versión veraniega en respuesta al impacto significativo que esta celebración ha tenido en la ciudadanía y considerando el contexto estival y turístico que potencia a las comunas durante los meses de enero y febrero.

Así, la invitación es ir a gozar de las actividades y del patrimonio, que en el caso de Santiago Centro contará con atractivas propuestas.

Una de ellas es empaparse de la historia de los trenes en Chile en el Museo Ferroviario ubicado en el Parque Quinta Normal, el que tendrá su entrada gratuita. Creado en 1984 y actualmente con un recinto de áreas verdes de 20 mil metros cuadrados, delimitado, protegido, iluminado y silencioso, el Museo Ferroviario es parte de la red de espacios museográficos de la Quinta Normal, donde también figuran el Museo de Ciencia y Tecnología o el Museo de Historia Natural (el que también tendrá actividades especiales)

Cuenta con una casa centenaria de 460 metros cuadrados que fue restaurada en 2017, donde que exhiben piezas relativas a la vida y los oficios alrededor del ferrocarril. Pero fundamentalmente el museo exhibe al aire libre su “Colección Mayor”: piezas ferroviarias distribuidas en los jardines. Son 16 locomotoras a vapor, 3 coches de pasajes, 3 carros de carga y el reconocido coche presidencial, construido por Pullman Car en Estados Unidos en 1909.

“En la primera versión del Día de los Patrimonios en Verano por su puesto que quisimos participar, pues también somos una de las primeras instituciones que se sumó al Día de los Patrimonios hace 25 años. Para esta edición estaremos abiertos de manera gratuita y se podrán ver nuevos coches de principios del siglo XX, que fueron parte del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia. La invitación es participar y recorrer el Circuito Santiago Poniente, que incluye el Museo Taller, el Museo de la Educación, el Museo del Sonido, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el MAC, la Biblioteca de Santiago, el Museo de Ciencias y Tecnología (en remodelación) y el Museo de Historia Natural”, dice Nicolás Troncoso, director del Museo de Ciencias y del Ferroviario.

Además, en el mismo Parque Quinta Normal habrá otras actividades como una feria patrimonial y mercado de emprendedores, la proyección a las 19:00 horas de “El Agente Topo” y un día de piscina.

La historia del cine chileno

Servicio Nacional del Patrimonio.

Otro imperdible, especialmente para los cinéfilos, es la recientemente inaugurada exposición Cine en Chile. Historia(s) en movimiento, realizada por el Centro Cultural La Moneda y la Cineteca Nacional, que recorre más de un siglo de historia del cine en el país, revelando el profundo vínculo que esta práctica cultural ha mantenido con la vida social, política y cultural de Chile.

Concebida como la exposición más grande y ambiciosa realizada hasta hoy sobre el cine en Chile, tanto por su escala como por la diversidad y volumen de sus contenidos, la muestra reúne más de 500 piezas, entre películas, fotografías, afiches, objetos patrimoniales, documentos de archivo y dispositivos interactivos. A través de este vasto conjunto, la exhibición propone una mirada sensible y rigurosa del cine como arte, industria, espectáculo y patrimonio vivo, fundamental en la construcción de la memoria colectiva y de la identidad cultural del país.

La importancia del goce

De acuerdo a sus organizadores, el objetivo del Día de los Patrimonios en Verano es ampliar las instancias de encuentro y participación cultural, reconociendo que esta temporada también es para disfrutar, compartir y recorrer el patrimonio en los barrios, fortaleciendo el vínculo entre comunidades, visitantes y espacios culturales. En este sentido, la directora de Núcleo Milenio Patrimonios (NupatS) y académica UC, Macarena Ibarra, señala que “en este contexto de vacaciones y buen clima este Día de los Patrimonios en Verano le da visibilidad a muchos lugares, lo que se traduce en protección y conocimiento. Este día viene a reforzar la idea de entender la identidad y la memoria colectiva en términos de reconocimiento de la historia y en la recuperación de espacios, saberes y relatos como una práctica viva, democratizando el acceso al patrimonio y fomentando todo un aprendizaje”.

Además, señala que el goce permite entender como la cultura y la memoria popular se entrelaza con la vida cotidiana. “De alguna manera este goce por el patrimonio tiene que ver con el interés por el pasado. Hay una cultura histórica que se ha expandido en las últimas décadas con el Día del Patrimonio y tener esta versión viene a validarlo. Hay una idea que el patrimonio puede democratizar el pasado, entendiendo otras formas de participación y otros actores, y, además, entender que la memoria histórica no es estática, sino que es una práctica viva. Hay un disfrute cultural para las comunidades, permitiendo disfrutar en estos espacios de la memoria”, señala la experta.