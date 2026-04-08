Harry Potter, El Bosque Prohibido: cuándo, dónde y cómo comprar entradas para esta experiencia inmersiva

Este panorama, que ha sido un éxito en todo el mundo, transformará por completo el Parque Quinta Normal.

Santiago está a punto de vivir un evento sin precedentes en Latinoamérica ya que por primera vez recibirá la aclamada experiencia inmersiva Harry Potter: El Bosque Prohibido, un espectáculo nocturno que transformará el Parque Quinta Normal en un universo lleno de magia, luces y criaturas fantásticas.

La propuesta, que ya ha cautivado a millones de personas en distintos continentes, promete ser uno de los panoramas más impactantes del año.

El corazón de esta experiencia será un sendero iluminado de aproximadamente un kilómetro que se activa al caer la noche. A través de un juego de luces, sonidos y escenografía, el parque se convertirá en una versión encantada del icónico Bosque Prohibido de la saga. El recorrido está diseñado para todas las edades, permitiendo que tanto fanáticos como nuevos espectadores se sumerjan en un mundo lleno de sorpresas.

Durante el trayecto, los visitantes podrán encontrarse con criaturas emblemáticas como hipogrifos y nifflers, además de revivir momentos inspirados en las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos. Cada tramo del camino ofrece una experiencia sensorial distinta, combinando tecnología de punta con la naturaleza del parque para generar una atmósfera envolvente y sorprendente.

La experiencia llega respaldada por un éxito internacional rotundo, ya que más de dos millones de personas ya han recorrido este mágico bosque en países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Francia. Con su llegada, Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en albergar este espectáculo, posicionando a Santiago como un nuevo punto clave para eventos de nivel mundial.

Desde la organización destacaron que el evento que se realizará a partir del 24 de abril busca ser una “experiencia inolvidable tanto para residentes como para turistas. La combinación de naturaleza, tecnología y narrativa mágica promete convertir al Parque Quinta Normal en un destino imperdible”.

Cuándo comienza la venta de entradas

Las entradas para Harry Potter: El Bosque Prohibido saldrán a la venta el miércoles 15 de abril de 2026, con una preventa el lunes 13 de abril para clientes de Caja Los Andes donde podrán acceder a un 20% de descuento, pero desde hoy los fans pueden inscribirse en la lista de espera para acceder de forma anticipada.