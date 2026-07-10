The World’s 50 Best Restaurants elige a Lima como sede 2026

50 Best anuncia que la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026, con el patrocinio de S.Pellegrino & Acqua Panna, se celebrará en Lima, Perú, el 4 de noviembre de 2026.

La capital de Perú acogerá por primera vez la celebración de los premios en colaboración con la Comisión de Promoción de Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, con lo cual consolidará su creciente reputación como importante destino gastronómico. Esta celebración marca el debut del prestigioso evento mundial en Sudamérica.

Anteriormente, Lima ya había celebrado el programa inaugural de premios Latin America’s 50 Best Restaurants en 2013 y, desde entonces, el panorama gastronómico de la ciudad no ha dejado de crecer, con una cantidad cada vez mayor de los mejores restaurantes de la región que ganan su lugar en la lista.

Como un lugar reconocido por su cultura milenaria, biodiversidad y gastronomía, Perú se ha posicionado cada vez más como un destino gastronómico de primer nivel en el panorama mundial. Más recientemente, en la ceremonia de entrega de premios The World’s 50 Best Restaurants 2025 celebrada en Turín, Italia; Maido de Lima, Perú, fue proclamado The World’s Best Restaurant, convirtiéndose en el segundo restaurante peruano en alcanzar el codiciado ranking No.1 en los últimos tres años. Maido ahora se une al salón de la fama Best of the Best conformado por los restaurantes que anteriormente se han clasificado en el primer lugar y, por lo tanto, no será elegible para aparecer en el ranking para 2026 y más adelante.

Un extenso programa de eventos, respaldado por PromPerú, el socio anfitrión de 50 Best, se desarrollará como antesala de la tan esperada ceremonia de entrega de premios el 4 de noviembre de 2026 cuando se dará a conocer la lista de clasificación The World’s 50 Best Restaurants 2026. Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar la capital, un destino definido por sus tradiciones culturales y reconocido mundialmente por su diverso e influyente panorama gastronómico en el que los ingredientes locales y las influencias regionales se unen para formar una identidad culinaria distintiva y en evolución.

Rikki Tidball, directora general de eventos de The World’s 50 Best Restaurants, declaró que “nos complace traer la ceremonia de entrega de premios The World’s 50 Best Restaurants 2026 a Sudamérica por primera vez el próximo mes de noviembre. Perú es un destino que realmente representa el espíritu de los premios y un lugar donde siglos de rico patrimonio cultural han dado lugar a una de las escenas gastronómicas más emocionantes del mundo. En colaboración con PromPerú, nuestro socio oficial de destino anfitrión, ansiamos reunir a la comunidad internacional y celebrar la excelencia de primer nivel que ha hecho de Perú uno de los destinos gastronómicos más influyentes y elogiados en la actualidad”.

Pisco Sour. Producción Pisco es Perú 2017

Berthin Enrique Gómez Vela, ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, afirmó que “la selección de Lima como ciudad anfitriona de The World’s 50 Best Restaurants marca un hito histórico para Perú y refleja los esfuerzos sostenidos emprendidos por el gobierno peruano, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú para posicionar al país entre los principales destinos gastronómicos y turísticos del mundo“.

“Traer este prestigioso evento a nuestra capital es el resultado de una visión a largo plazo dirigida a mostrar la riqueza de nuestra gastronomía, la diversidad de nuestros productos nativos y talentos en toda la cadena de valor que ha hecho que la gastronomía peruana sea hoy aclamada a nivel mundial. La gastronomía se ha convertido en uno de los motores más poderosos de inspiración para viajar, ya que atrae a visitantes que buscan experiencias auténticas conectadas con nuestra cultura, biodiversidad y tradición. Celebrar este evento en Lima situará a Perú en el centro de la conversación gastronómica mundial y generará un impacto positivo en todo el ecosistema hotelero y turístico. En la actualidad, nuestra gastronomía es mucho más que una fuente de orgullo nacional; es un poderoso motor de desarrollo que continúa posicionando a Perú como un destino líder para el turismo gastronómico internacional”, agregó.

Los aspectos más destacados del programa en Perú incluirán una serie de eventos clave que constituyen la base de las celebraciones de 50 Best Restaurants: el foro de liderazgo de pensamiento #50BestTalks, que explora algunos de los temas más pertinentes que afectan al mundo de la hospitalidad hoy en día; la serie de eventos gastronómicos colaborativos de las 50 Best Signature Sessions, abiertos al público y donde los chefs de 50 Best cocinan junto a reconocidos talentos locales generando así oportunidades gastronómicas exclusivas; un Chefs’ Feast en el que se muestran los ingredientes y las técnicas de cocina de mejor calidad por los que la región es conocida; la ceremonia de entrega de premios y la cuenta regresiva en sí.

El evento de noviembre estará precedido por una serie de anuncios de premios especiales, destinados a reconocer los logros tanto de personas como de establecimientos.