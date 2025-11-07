SQM destaca importancia de conocer industria de la electromovilidad en inauguración de Experiencia E

La presidenta de SQM, Gina Ocqueteau -auspiciadores del evento- dijo que este tipo de instancias son clave para visibilizar los desafíos que enfrenta la producción de litio.

Acercar a las personas a la electromovilidad y masificar sus beneficios, son parte de los objetivos de la 4ª Edición de la Feria Internacional de Electromovilidad, Innovación Tecnológica y Energías Sostenibles, organizada por FISA y Eliseo Salazar.

La instancia se inauguró este jueves 6 de noviembre en el Centro de Convenciones Espacio Riesco y contó con la participación de SQM, auspiciador del evento.

Se trata de 12.000 m2 de stands, y un total de 22.500 m2 que suman experiencias y espacios para debatir sobre la electromovilidad y el rol clave que tiene en el proceso de descarbonización. Además de autoridades a la inauguración, asistió la presidenta de SQM, Gina Ocqueteau.

“Hoy estamos presentes en Experiencia E, en su cuarta versión, y ojalá vengan todos porque la verdad es que ahí uno tangibiliza y tiene la posibilidad, de probar estos autos que justamente apuestan a la descarbonización, que es un mandato dentro de la sostenibilidad de SQM”, dijo le ejecutiva.

La presidenta de SQM dijo que este tipo de instancias son clave para visibilizar los desafíos que enfrenta la industria del litio. “El desafío que enfrentamos hoy día como industria es producir más litio para acompañar, justamente, la transición energética global, pero lo hacemos con una huella ambiental y social cada vez menor. Y en SQM nosotros entendemos que ese equilibrio no es un discurso, sino una responsabilidad operacional cotidiana”, aseguró.

Ocqueteau agregó que en el caso de SQM ese aporte al crecimiento de la industria “se apoya en una estrategia sostenibilidad que busca desacoplar volumen y huella. Por eso, aunque la demanda global de litio se ha multiplicado, hemos decidido reducir el 50% la extracción de salmuera al 2028 y disminuir progresivamente el uso de agua continental. Así que miren, aquí justamente uno plasma lo que hacemos, el litio más sustentable del mundo”, agregó en la instancia.

Finalmente, destacó que si bien este mineral, clave para la electromovilidad, está en muchas partes del mundo, la producción que hace desde Chile y en SQM en particular, es única por el cuidado dl medio ambiente con la que se está ejecutando.