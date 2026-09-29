Food & Service 2026: el evento que contará con Francia como invitado de honor y el mesón de quesos más grande de Chile

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, Espacio Riesco reunirá a la industria alimentaria. El Pabellón Francia, impulsado por CCI France-Chili, ofrecerá una tabla de quesos de 30 metros, el lanzamiento de La Ruta del Foie, clases de cocina y soluciones para el sector.

La gastronomía francesa tendrá un lugar central en la decimocuarta edición de Espacio Food & Service, que abrirá sus puertas este martes 29 de septiembre en Espacio Riesco. Hasta el jueves 1 de octubre, la feria reunirá a productores, proveedores, chefs, compradores y empresas de la industria alimentaria, con Francia como país invitado de honor y una programación que combinará encuentros comerciales, demostraciones culinarias, degustaciones y nuevas tecnologías.

El encuentro proyecta recibir a cerca de 50 mil visitantes profesionales y contará con alrededor de 925 expositores de 28 países. Su agenda incluirá ruedas de negocios, cocinas interactivas, actividades de formación y conversaciones sobre inteligencia artificial, sostenibilidad y tendencias de consumo. La Región del Maule participará como región invitada, con una muestra de su identidad y oferta productiva.

En ese escenario, la Cámara de Comercio en Industria France-Chili impulsará el Pabellón Francia, un espacio que reunirá a 19 empresas e instituciones: diez expositoras, siete colaboradoras de la programación y dos con presencia de marca. La propuesta combinará productos e ingredientes, panadería artesanal, formación culinaria, servicios de alimentación y herramientas digitales, con actividades en toda la feria.

Uno de los principales atractivos de la jornada inaugural será Le Plateau de Quesos, el mesón de quesos más grande de Chile, con 100 kilos de queso en una extensión de seis metros. Les Dix Vins, Lactalis y Savencia Fromage & Dairy se unirán para esta experiencia, prevista para el martes 29, entre las 18:15 y las 19:15 horas, en el Pabellón Francia. Previamente, los chefs Tomás Cumsille y Sebastián Valdivia ofrecerán una clase de bocados con quesos junto a Le Cordon Bleu y Savencia.

Cocina en vivo, nuevos sabores y tecnología

El miércoles 30 será el turno de La Ruta del Foie, iniciativa de Hélène de Fleurac Gastronomie que vinculará a 15 restaurantes de Santiago en torno a este producto emblemático de la cocina francesa. Su lanzamiento, previsto entre las 13:30 y las 14:15 horas, incluirá una degustación y la presentación de los restaurantes participantes y de la propuesta que llegará al público durante noviembre.

La presencia de Eric Kayser aportará otro de los símbolos de la cultura gastronómica francesa: la panadería artesanal. Su propuesta llevará al pabellón panes de masa madre y bollería francesa, con énfasis en las técnicas y el oficio de la boulangerie. A ello se sumarán clases de panes, bollería y postres de Le Cordon Bleu y Culinaria, además de actividades formativas con instituciones y referentes de la cocina francesa.

La programación también mostrará cómo la gastronomía se adapta a distintas necesidades de servicio. Newrest tendrá demostraciones dedicadas a la alimentación para empresas e industrias, servicios aéreos y salones VIP, además de minería y sitios remotos. Sus chefs participarán durante las tres jornadas y la compañía estará a cargo del cóctel inaugural del pabellón junto a Bacardi.

La tecnología tendrá espacio con BonApp, una plataforma que permite administrar la operación gastronómica desde un teléfono e integra pedidos, gestión de mesas, inventario, pagos y seguimiento del negocio. El jueves 1 de octubre, de 12:00 a 12:30 horas, Nicolas Samson abordará en el sector FoodTech cómo mejorar los estándares, la productividad, la motivación de los equipos y la satisfacción de los clientes.

A estas actividades se sumarán cocina en vivo con Gaëtan Eönet junto a Lactalis; maridajes de vinos y quesos; coctelería y una cata de Nosso Café Justo, cuya propuesta combina café de especialidad, soluciones para empresas y comercio justo. El pabellón dispondrá, además, de espacios para reuniones de negocios durante los tres días y encuentros para fortalecer vínculos entre las empresas participantes y los profesionales del sector.

La feria se realizará en Espacio Riesco, ubicado en avenida El Salto 5000, Huechuraba. Las entradas y la programación general están disponibles en espaciofoodservice.cl.