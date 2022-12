Justicia peruana dicta 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo

15 de Diciembre de 2022

El Poder Judicial determinó que el ex presidente Pedro Castillo permanezca en prisión preventiva, acusado de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, tras su intentona de autogolpe.

La Fiscalía peruana argumentó que hay flagrancia en los delitos que se imputan al otrora mandatario, ya que instó a las Fuerzas Armadas a cumplir las disposiciones adoptadas tras su fallido intento de disolver el Congreso.

Junto con ello, el fiscal sostuvo que Pedro Castillo contempló incluso fugarse hacia la embajada de México, ya que “no creemos que haya ido a la Embajada de México a tomar el té”.

Por contrapartida, el defensor de Castillo, Italo Díaz, dejó en claro que no tenía intención de asilarse en la legación mexicana, a pesar de que se le ofreció refugio, pero que esto no fue solicitado por su defendido.

Además, aseguró que a pesar de las acusaciones en contra de Pedro Castillo, no existen pruebas para sustentar estas denuncias.

En tanto, la defensa de Aníbal Torres, ex titular del Gabinete Ministerial, reiteró lo postulado por el abogado del ex jefe de Estado, dejando en claro que no hay indicios de que haya participado en el autogolpe.