Caso Narumi: la última opción judicial a la que recurrirá Nicolás Zepeda en Francia

21 de Diciembre de 2023

El Tribunal de Vesoul declaró culpable a Nicolás Zepeda por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki.

Compartir

Esta mañana en Francia, Nicolás Zepeda fue declarado culpable y deberá pasar 28 años tras las rejas por la desaparición y muerte de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

Tras conocer la decisión de la justicia, la defensa del chileno anunció que recurrirán a la Corte de Casación.

Esta instancia no se refiere a un nuevo juicio, sino tiene que ver con que los abogados del chileno de 32 años, manifestarán que hubo un error de procedimiento en el juicio, que no se realizó de manera correcta la investigación y plantearán eventuales irregularidades.

Si este recurso de Zepeda funciona, podría haber un tercer juicio.

“No maté a Narumi“

Previo al veredicto de este jueves, el chileno reiteró su inocencia y aseguró que no es un asesino.

“No soy un asesino, no maté a Narumi (…), no sé de qué otra manera decirlo. Yo no la maté“, dijo antes de romper en llanto en el banquillo de los acusados.