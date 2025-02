Escándalo en Argentina: esta es la criptomoneda que Milei promocionó y que luego se desplomó provocando pérdidas millonarias

Actualizado el 15 de Febrero de 2025

El mandatario pidió disculpas tras enterarse de las posibles conexiones con estafas virtuales.

El presidente de Argentina, Javier Milei, compartió un mensaje en la red social X, destacando un “emprendimiento privado” relacionado con un token de criptomoneda basado en blockchain.

Sin embargo, poco después eliminó la publicación y pidió disculpas tras enterarse de las posibles conexiones de dicho token con estafas virtuales lo que provocó millonarias pérdidas.

Según informó Clarín, la cuestionada criptomoneda se llama $LIBRA y supuestamente era parte de un proyecto privado para empresas argentinas. “Lamentablemente terminó siendo una trampa para un número aún incierto de inversores que salieron a comprar y que perdieron cuando la cripto se desplomó en cuestión de minutos”, informó el medio.

“¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina”, indicó Milei en el mensaje que posteriormente fue borrado por el mandatario.

La criptomoneda mencionada por Milei era una “moneda meme”, término utilizado en el ámbito digital para describir criptomonedas que no tienen un respaldo económico sólido y que dependen del entusiasmo generado por un fenómeno o una figura en las redes sociales.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló Milei en X.

En tanto, KIP Protocol, la empresa a cargo del “emprendimiento” del que hablaba el mandatario, señaló en declaraciones consignadas por La Nación de Argentina que el mandatario “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”.