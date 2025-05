La respuesta de Rusia a Trump luego de llamar “loco” a Putin: “Una sobrecarga de emociones”

Rusia respondió los dichos de Trump que tildó de “loco” a Putin

El gobierno de Rusia respondió los comentarios realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde tildó a su homólogo ruso Vladimir Putin de “absolutamente loco” por continuar con sus ataques contra Ucrania a pesar de sus intentos de poner fin al conflicto a través de propuestas diplomáticas.

“¿Qué demonios le ha pasado? Está matando a un montón de gente“, dijo el mandatario norteamericano frente a periodistas durante la jornada de domingo. Posteriormente, decidió utilizar su cuenta de Truth Social, su propia plataforma, para desarrollar aún más su posición respecto a Putin.

“Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. Se ha vuelto absolutamente loco. Está matando innecesariamente a mucha gente, y no estoy hablando sólo de soldados (…). Siempre he dicho que él quiere toda Ucrania, no sólo un pedazo de ella”, escribió Trump.

No obstante, el Kremlin decidió responder de manera más diplomática. A través del portavoz de Putin, Dimitry Peskov, el gobierno ruso agradeció a Trump sus intentos por fomentar las negociaciones con Ucrania.

“Por supuesto, el inicio del proceso de negociación, por el que la parte estadounidense hizo un gran esfuerzo, es un logro muy importante y estamos realmente agradecidos a los estadounidenses y personalmente al presidente Trump por su ayuda en la organización y el lanzamiento de este proceso de negociación”, comenzó.

Posteriormente, Peskov se refirió a los dichos de Trump, apuntando a las emociones que pueden surgir en este tipo de negociaciones. “Es un logro muy importante. Al mismo tiempo, por supuesto, este es un momento muy importante que está conectado con una sobrecarga emocional de todos los involucrados y reacciones emocionales“, indicó.

Mayor ataque aéreo contra Ucrania

Los dichos se dieron solo horas después de que Rusia lanzara su mayor ataque aéreo en lo que va de la guerra contra Ucrania. Se trata de la utilización de 355 drones por parte de Moscú, donde fueron neutralizados 288 según las defensas antiaéreas ucranianas.

“Monitoreamos cuidadosamente todas las reacciones. Sin embargo, el presidente Putin toma las decisiones que son necesarias para la seguridad de nuestro país“, había mencionado el portavoz de Putin horas posteriores a la determinación del ataque. Rusia afirmó haber interceptado 96 drones sobre su suelo.

Con el fin del proceso de intercambio de rehenes, intercambiando los últimos 303 de cada uno de los dos países en el listado de 1.000, el llamado de Trump como “loco” a Putin podría alejar las posiciones diplomáticas debido a la mediación por parte de Estados Unidos. Por el momento, una reunión entre los mandatarios de Moscú y Kiev parece muy distante.