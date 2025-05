El bloqueo a los aranceles de Trump por un tribunal en Estados Unidos: qué implica y su importancia para el futuro

Tribunal aplica bloqueo a aranceles de Trump

Un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó los aranceles del presidente Donald Trump, lo que impactó fuertemente en la ofensiva política económica que venía promoviendo desde el inicio de su segundo mandato.

Fue el Tribunal de Comercio Internacional el que dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al mandatario la autoridad unilateral para imponer tarifas a casi todos los países.

Con sede en Nueva York, el tribunal con un panel de tres jueces afirmó que la Constitución de Estados Unidos otorga poderes exclusivos al Congreso para regular el comercio con otros estados, lo cual no podría ser anulado por las facultades del presidente, para proteger la economía.

El mandatario estadounidense se había plegado a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para justificar sus medidas, algo que no fue permitido por el tribunal. La administración de Trump anunció que apelaría la decisión.

El fallo se basó en dos casos distintos que impugnaron los impuestos a la importación. Se trata el de una organización no partidista -el Liberty Justice Center-, en nombre de varias empresas importadoras de países afectados por los gravamenes, y el de una coalición de gobiernos estatales de Estados Unidos. Son los primeros resquicios legales que desencadenaron el bloqueo a los aranceles de Trump.

No obstante, no se hizo referencia a aquellas tarifas específicas aplicadas a ciertos productos, como automóviles, acero y aluminio.

El mercado y otras reacciones

La Casa Blanca criticó la medida, aunque Trump no ha hecho comentarios directos al respecto. “No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional“, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, a través de un comunicado.

“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a utilizar todos los mecanismos del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense“, añadió Desai.

La fiscal general de Nueva York -uno de los 12 estados que participaron en la demanda-, Letitia James, valoró positivamente la decisión: “La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral cuando le plazca“.

Los mercados globales parecen ir en la misma senda, respondiendo positivamente al fallo. Las bolsas de China, Japón, las principales de Europa, así como en Wall Street operaron al alza. Las acciones a futuro también repuntaron, mientras que el dólar ganó terreno a otras monedas más estables como el yen japonés y el franco suizo.

Los pasos a seguir a futuro

La Casa Blanca ahora tiene diez días para realizar el proceso que suspenda los aranceles, aunque la gran mayoría ya se encuentran en ese estado tras distintas negociaciones.

En caso de que el gobierno de Trump no tenga éxito en su apelación, las empresas que han tenido que pagar los aranceles recibirán reembolsos, con intereses, por los montos abonados. Esto incluye también los aranceles recíprocos, los cuales se establecieron al 10% para la mayoría de los países, aunque llegaban al 145% para productos provenientes desde China, los que hoy se redujeron al 30%.

Sin embargo, lo lógico sería que un tribunal superior, encargado de analizar la apelación de la Casa Blanca, sea más favorable al mandatario estadounidense.