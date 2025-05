Ex primer ministro de Israel condena ataques en Gaza: “Matanza indiscriminada y criminal de civiles”

Ehud Ólmert, el ex primer ministro Israel

El ex primer ministro de Israel, Ehud Ólmert, criticó fuertemente a los líderes políticos de su país y la conducta adoptada por sus fuerzas armadas. Además indicó que ya no puede defenderlos de las acusaciones de crímenes de guerra, apuntando fuertemente al primer ministro actual, Benjamin Netanyahu.

“¿Qué es esto si no un crimen de guerra?“, preguntó retóricamente Ólmert, quien gobernó Israel entre 2006 y 2009, respecto al bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza de 11 semanas, Al respecto, aseveró que Netanyahu y los miembros de extrema derecha de su gobierno están “cometiendo acciones que no pueden interpretarse de otra manera“.

El ex primer ministro de Israel defendió a su país desde el inicio de la guerra frente a acusaciones de genocidio y limpieza étnica en la Franja de Gaza. No obstante, luego de 19 meses de guerra, aseguró no poder seguir defendiendo esa postura, abogando a que el conflicto debería haber finalizado hace un año.

“Lo que estamos haciendo ahora en Gaza es una guerra de devastación: matanza indiscriminada, ilimitada, cruel y criminal de civiles“, escribió Ólmert en una columna de opinión del diario israelí Haaretz.

El Ministerio de Salud palestino en Gaza indicó esta semana que se superó la barrera de los 54 mil palestinos muertos desde el estallido de la guerra. Entre ellos hay al menos 28 mil mujeres y niños. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron en enero que habían asesinado a más de 20 mil combatientes de Hamas.

“Creo que debemos asegurarnos de que ninguna persona ajena a la situación en Gaza resulte herida por la ampliación de estas operaciones militares, que es totalmente injustificada y no sirve a ningún interés importante del Estado de Israel en este momento”, agregó.

Las ácidas críticas a Netanyahu y la mediación de Trump

“Espero que este gobierno desaparezca lo antes posible“, declaró el ex primer ministro de Israel en conversación con CNN en Español. “Creo que la mayoría de los israelíes están hartos de estas políticas, de estas declaraciones, del terrible daño que este gobierno ha causado a la integridad moral del Estado de Israel y al pueblo de Israel”.

Las encuestas en Israel han demostrado que la mayoría del país apoya un cese al fuego integral y que suponga la liberación de los 58 rehenes que aún se mantienen retenidos en Gaza junto con el fin de la guerra. Netanyahu se ha negado a firmar dicho acuerdo, insistiendo en que la ofensiva se mantendrá hasta derrotar a Hamás.

Sus esperanzas ahora están en la mediación de Estados Unidos y Donald Trump. “Realmente creo que es quizás la única persona que puede obligar al primer ministro de Israel a aceptar la realidad y la realidad moral de lo que está logrando este gobierno”, finalizó Ehud Ólmert.