Cristina Fernández confirma día que se presentará ante el juez y lanza dardo contra la “derecha mafiosa”

La ex mandataria pedirá la detención domiciliaria, en su vivienda ubicada en el barrio de Monserrat en Buenos Aires.

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció que el próximo miércoles, 18 de junio, se presentará ante tribunales para ser formalmente detenida.

A inicios de semana, la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena a seis años de prisión y su inhabilitación de por vida a cargos públicos por el Caso Vialidad.

“El próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, escribió la ex mandataria en su cuenta personal de X. “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales“.

Fernández, que ha basado su defensa bajo el alero de que todo forma parte de una persecución política, indicó además que solicitará la “detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, agregó.

Además, argumentó que, por el hecho de haber sido alguna vez presidenta, contará con custodia de por vida, la cual “es obligatoria” y no puede sustraerse “voluntariamente de ella”.

A esto, recordó “el gravísimo intento de asesinato” que “no alcanzó a consumarse” en su contra el 1 de septiembre de 2023. “Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos“, detalló.

Argentina vivió ayer otra jornada de movilizaciones y cortes de tránsito en diferentes arterias de Buenos Aires en contra de la decisión judicial.

Cristina Fernández fue detenida debido a su condenada en un juicio por irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina, cometidas entre 2003 y 2015, período que abarca sus dos mandatos presidenciales y el de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner.