“La salida no afectará el éxito de la cumbre”: las reacciones de líderes del G7 tras partida de Donald Trump

Un día antes de lo previsto y con la única explicación de que “es algo mucho más grande” que un cese el fuego entre Israel e Irán. Así fue la apresurada salida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la cumbre del G7 celebrada en Kananaskis, Canadá.

De siete pasaron a seis líderes presentes en el foro político y económico, quienes tuvieron diversas formas de afrontar la situación. Uno de los más conciliadores fue el canciller de Alemania, Friederich Merz, quien sostuvo que la cumbre se seguirá realizando correctamente, refiriéndose al anuncio más importante realizado a lo largo de su desarrollo.

“La salida de Trump es comprensible, pero no afectará el éxito de la cumbre. Abordamos los temas más importantes, como nuestra declaración: Irán no debe adquirir un arma nuclear e Israel tiene derecho a defenderse para su propia existencia“, escribió a través de su cuenta de X.

Quien tuvo un confuso intercambio fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El mandatario galo aseguró que existía “una oferta para básicamente lograr un alto el fuego y lanzar entonces unas conversaciones más amplias” de un posible acercamiento diplomático entre Washington y Teherán. “Si Estados Unidos puede lograr un alto el fuego, es algo muy positivo, y Francia lo apoyará. Lo deseamos“, agregó.

Sin embargo, al enterarse Trump en el avión presidencial Air Force One lo desmintió inmediatamente. “¡Está equivocado! No tiene idea de por qué estoy en camino a Washington, pero ciertamente no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más grande. Ya sea intencionalmente o no, Emmanuel siempre se equivoca“, indicó.

Desde aquellos dichos no ha habido respuesta de Macron.

Presidentes invitados

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, indicó que a pesar de su partida, pudo comunicarse con el mandatario estadounidense a través de X: “Tuve una muy buena conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien me comunicó que ayer salió de emergencia por la situación en Medio Oriente“.

Otro de los que emplazó la ausencia de Trump en la cumbre del G7 fue el presidente invitado de Ucrania, Volodimir Zelensky. “Debemos seguir instando al presidente Trump a que use la influencia que realmente tiene para obligar a Putin a poner fin a esta guerra. Fueron Estados Unidos y el presidente Trump quienes propusieron un alto al fuego, la reanudación de la diplomacia, reuniones y negociaciones inmediatas”, posteó en su cuenta de X.

El mandatario fue más definitivo respecto a su participación en la cumbre. “Hicimos todo lo que tenía que hacer en el G7″, declaró antes de aterrizar la madrugada del martes. “Tuvimos un buen G7”.