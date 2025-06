“¡Rendición incondicional!”: el ultimátum de Donald Trump hacia el líder supremo de Irán

El mandatario aseguró que Jamenei es un “blanco fácil”, pero que no lo atacarán “por el momento”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sabe donde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, además de exigir su “rendición incondicional“.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero está a salvo allí. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por el momento, pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni contra soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando“, posteó el mandatario a través de su plataforma Truth Social.

Trump además aseguró de que el país norteamericano tiene “el total y completo control de los cielos sobre Irán”. Si bien reconoció de que los iraníes tenían buenos rastreadores aéreos, aseguró que “no se compara” con el armamento estadounidense. “Nadie lo hace mejor que los viejos y buenos Estados Unidos“, escribió.

Su último mensaje fue un escueto escrito: “¡Rendición incondicional!“.

Las publicaciones del presidente llegan solo horas después de abogar por “un verdadero final” al conflicto directo entre Israel e Irán. “No estoy buscando un alto el fuego, estamos buscando algo mejor que un alto el fuego”, había dicho a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One tras abandonar un día antes de lo previsto la cumbre del G7.

Trump se ha negado a revelar en múltiples ocasiones si Estados Unidos se implicará militarmente para ayudar a Israel en su actual campaña en contra de Irán y su líder supremo.

Si bien ha intentado retomar las rondas de negociaciones que tenía con el gobierno iraní previo a los ataques israelíes, les advirtió que está dispuesto a responder en caso de ataquen bases o tropas estadounidenses en Medio Oriente. “Responderemos con dureza, sin rodeos“, indicó.