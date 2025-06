Por qué EEUU no puede ir a la guerra con Irán y qué tendría que ocurrir para que se concrete

Pese a que Irán calificó el bombardeo de Estados Unidos a sus tres centrales nucleares como un acto de guerra, en Washington están lejos de hablar del tema como un conflicto armado y, de hecho, el presidente Donald Trump tomó con mucha calma el ataque de Teherán a las bases norteamericanas en Qatar e Irak.

“Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia“, posteó el mandatario en su red Truth Social.

Detalló que los iraníes dispararon 14 misiles, de los cuales 13 fueron interceptados y uno fue dejado pasar porque no representaba una amenaza.

“Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio”, recalcó, y añadió que “quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo”.

Por qué Estados Unidos no puede ir a la guerra con Irán

Pese a los bombardeos en territorio iraní, Washington en ningún momento ha hablado de una guerra con Irán. El motivo de aquello es que, de acuerdo con la Constitución de ese país, el Congreso es el único órgano que dispone del poder para declarar la guerra a otro Estado.

La Sección 1 de dicha Carta Magna establece que son los congresistas, y no el mandatario, quienes tienen la autoridad para disponer las intervenciones militares del país.

A lo anterior se suma el hecho de que si bien el presidente es designado “comandante en jefe” de las Fuerzas Armadas del país para responder ataques y amenazas inminentes, debe contar con la autorización del Congreso para dirigir operaciones militares en el extranjero.

No obstante lo escrito en la Constitución, en casos específicos, como ocurrió tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, los presidentes han implementado acciones armadas sobre objetivos específicos mediante una legislación conocida como Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF).

Esta norma se diseñó con el propósito de que el mandatario notifique un ataque militar dentro de las 48 horas próximas de la acción y limita los despliegues a un máximo de tres meses, a menos que el Congreso apruebe su extensión.

En este contexto, una encuesta de The Economist y YouGov mostró la semana pasada que el 60 % de los estadounidenses se oponía a unirse al conflicto entre Israel e Irán, y apenas el 16 % se mostró a favor. En particular, entre los republicanos, el 53 % se oponía a ingresar a la guerra.