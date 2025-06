“Fue esencialmente lo mismo”: Trump compara ataque a plantas nucleares de Irán con Hiroshima y Nagasaki

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que los daños realizados a las plantas nucleares de Irán, específicamente la de Fordow, fueron “graves”, comparando el impacto con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.

Las declaraciones se dan en el marco del informe de inteligencia de Estados Unidos que sugería que ataques no destruyeron dichas instalaciones.

“Ese ataque puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima. No quiero usar el ejemplo de Nagasaki. Pero fue esencialmente lo mismo. Eso puso fin a esa guerra. Esto puso fin a esta guerra. Si no hubiéramos eliminado eso, estarían luchando ahora mismo“, indicó al referirse al ataque a Fordow, haciendo alusión al documento que contradecía la potencia del ataque.

El análisis estadounidense que había desmentido esa versión fue elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, en inglés), del Pentágono. Las conclusiones preliminares daban cuenta de que solo se habían retrasado algunos meses el plan nuclear iraní, aunque también explicaba que podrían cambiar a medida surgiera mayor información.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Esmail Baghaei, entregó una versión más cercana a la de Trump que la del informe. Baghaei, en diálogo con la cadena Al Jazeera, no entró en detalles, pero reconoció que los bombardeos a las plantas nucleares fueron significativos.

“Nuestras instalaciones nucleares han resultado gravemente dañadas, eso es seguro“, indicó. Asimismo, insistió en que Irán tiene derecho a desarrollar un programa de energía nuclear: “Irán está decidido a preservar ese derecho bajo cualquier circunstancia“.

En tanto, el enviado especial de Trump en Medio Oriente, Steve Witkoff, indicó en diálogo con Fox News que Israel y Estados Unidos habían logrado su objetivo de “la destrucción total de la capacidad de enriquecimiento” de uranio en Irán, complementando lo anunciado por el mandatario.

Effie Defrin, el vocero militar de Israel y general de la brigada, dio a conocer que la evaluación de su país también era que las instalaciones nucleares de Irán habían sufrido “daños significativos”. De tal manera, según sus estimaciones el programa nuclear iraní había sido “retrasado años“.

OIEA pide visitar plantas nucleares de Irán

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, defendió la urgencia de volver a establecer la presencia de inspectores en territorio iraní luego de las declaraciones cruzadas.

“Volver a las instalaciones nucleares de Irán, bombardeadas por Israel y Estados Unidos en las últimas dos semanas, es la prioridad número uno del OIEA“, afirmó. Grossi relató que el ministro de Exteriores iraní, Abás Aarqchi, le había enviado una carta en la que aseguraba que “ya se habían tomado medidas de protección” en la previa a los bombardeos contra las reservas de 408 kilogramos de uranio enriquecido al 60%.

Irán ha sido reacio a recibir a los inspectores de la OEIA. Sin embargo, están evaluando no excluirlos definitivamente según el vocero de la cancillería, señalando que el proyecto de ley que se estaba tramitando en el Parlamento para suspender el trabajo con el organismo, no establece ponerle fin de manera definitiva.