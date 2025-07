Los motivos de Kamala Harris para no ser candidata a gobernadora de California en 2026

“Por ahora, mi liderazgo —y mi servicio público— no se centrará en cargos electos“. Así anunciaba Kamala Harris, ex vicepresidenta de Estados Unidos, que no se presentará a las elecciones para gobernadora de California de 2026. Se trataba de una posibilidad con la que especialistas teorizaban, luego de su derrota en las presidenciales de 2024 como candidata del Partido Demócrata.

A través de un comunicado, compartido en su cuenta de X, Harris entregó un mensaje detallado sobre la reflexión que hizo para tomar la decisión: “Soy una funcionaria pública devota y, desde los inicios de mi carrera, he creído que la mejor manera de marcar la diferencia en la vida de las personas y luchar por un futuro mejor era mejorar el sistema desde dentro“.

“En los últimos meses, he reflexionado seriamente sobre la posibilidad de pedir al pueblo de California el privilegio de servirles como gobernador. Amo este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar”, agregó para luego afirmar que “tras una profunda reflexión, he decidido que no me presentaré a gobernador en estas elecciones“.

Harris realizó gran parte de su carrera en dicho estado. Primero fue fiscal general desde 2011 hasta 2017, para luego pasar a ser senadora por California entre 2017 y 2021. Ese último paso le valió para convertirse en vicepresidenta del país durante el mandato de Joe Biden de 2021 a 2025.

“Por ahora, mi liderazgo —y mi servicio público— no se centrará en cargos electos. Espero volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir demócratas en todo el país que lucharán con valentía y compartir más detalles sobre mis propios planes en los próximos meses“, cerró Kamala Harris sobre la posibilidad de ser gobernadora.

Tras echar por tierra los rumores que la vincularían a la gobernación de California, las especulaciones sobre una nueva carrera presidencial para las elecciones de 2028 comienzan a tomar fuerza lentamente.