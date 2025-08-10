Netanyahu anuncia inminente ataque sobre Hamás en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que Israel lanzará “muy pronto” un ataque militar dirigido a la ciudad de Gaza en Palestina y a los campamentos de refugiados ubicados en el centro y sur de la Franja, conocidos como la zona de Mawasi, los cuales considera los últimos bastiones del grupo Hamás.

Antes de llevar a cabo esta operación, Netanyahu explicó que se deben establecer “zonas de seguridad”, aunque no precisó dónde será trasladada la población civil.

En esas áreas, prometió, que se les proporcionará alimentos, agua y atención médica. No obstante, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya había advertido a inicios de julio que estos espacios podrían ser considerados como “campos de concentración” de facto.

Durante esta conferencia de prensa con medios internacionales, la primera de este tipo en casi un año, Netanyahu no dio detalles sobre cuándo comenzará el desplazamiento forzado de personas.

Sin embargo, sí indicó que, por ahora, el enfoque está en evacuar a los residentes de la ciudad de Gaza, uno de los objetivos señalados como clave en esta nueva fase del conflicto.

Plan de evacuación anunciado por Netanyahu

“El plazo que hemos fijado para esta actuación es muy pronto. Quiero decir, primero vamos a permitir que se establezcan las zonas seguras, instalaciones a las que llevar a la población civil de la ciudad de Gaza para que pueda salir, igual que salieron de Rafah“, anunció desde su oficina en Jerusalén.

Israel designó Rafah como la ciudad a la que la población tenía que evacuar hasta que, el 6 de mayo de 2024, el Ejército lanzó una operación contra ella, forzando el desplazamiento de los 1,4 millones de personas que allí se refugiaban (de una población de 2,1 millones) hacia las costas sureñas de Mawasi y otros puntos de Gaza.

El mandatario asemejó dicho desplazamiento al que Israel busca promover ahora, asegurando que entonces les llevó entre seis y ocho días movilizar a quienes se refugiaban en esta ciudad, fronteriza con Egipto.