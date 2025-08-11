Quiénes son los integrantes del equipo de Al Jazeera que murieron en Gaza tras ataque de Israel

Los reporteros estaban en su carpa cuando fueron atacados por un dron de Israel.

Un reciente ataque de Israel en la Franja de Gaza provocó la muerte de cinco trabajadores de Al Jazeera, luego de que fuera bombardeada una carpa ubicada al frente del Hospital Al-Shifa.

Los fallecidos, según confirmó el medio de comunicación, fueron: los periodistas Anas al-Sharif y Mohammed Qraiqeh, junto con los fotógrafos Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa y Mohammed Noufal.

Al Jazeera denunció que el ataque israelí que sufrieron en Gaza fue un “asesinato premeditado” y un “intento desesperado de silenciar voces en previsión de la ocupación de Gaza“.

El Ejército de Israel confirmó el ataque, sin precisar en qué zona había sido. Eso sí, explicaron que el objetivo era matar a Anas al-Sharif, tras acusarlo de ser un falso reportero que buscaba contribuir a “actos terroristas”.

Esto último ya que, según Israel, Al-Sharif era “el líder de una célula terrorista” de Hamás, cuya responsabilidad era la de “promover ataques con cohetes” contra civiles y soldados israelíes.

El director editorial de Al Jazeera, Mohammed Moawad, declaró a la BBC que el equipo de Al Jazeera asesinado en Gaza no estaba reporteando en el minuto en que sufrieron el ataque de un dron israelí.

“Fueron atacados en su tienda de campaña, no estaban cubriendo desde el frente“, dijo y sostuvo que con esto, se demuestra que “el gobierno israelí quiere silenciar la cobertura de cualquier canal de información desde el interior de Gaza”.