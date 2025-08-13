Estados Unidos podría reabrir el debate sobre matrimonios del mismo sexo tras polémica apelación

La ex secretaria exige una compensación por los más de 350 mil dólares que ha desembolsado en una batalla legal.

Una ex secretaria del condado de Kentucky, que estuvo encarcelada seis días por negarse a emitir licencias de matrimonio entre personas del mismo sexo por motivos religiosos, solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que considere su apelación. Su argumento apunta a que la histórica decisión de 2015 del tribunal superior que reconoció los derechos del matrimonio igualitario fue “totalmente errónea”.

Kim Davis, que se desempeñó en el cargo hasta 2018, apeló ante la Corte Suprema a finales del mes pasado, impugnando fallos de tribunales federales inferiores que la forzaron a pagar US$ 100.000 en daños y perjuicios y US$ 260.000 en honorarios de abogados a raíz de una batalla legal contra una de las parejas cuyo matrimonio se negó a certificar.

Davis se escuda en la Primera Enmienda, la cual le permite, bajo el libre ejercicio de la religión, eximirse de responsabilidad personal por la denegación de licencias de matrimonio según su visión. Asimismo, calificó como “error” la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de extenderle los derechos matrimoniales a parejas del mismo sexo.

“El error debe corregirse“, escribió el abogado de Davis, Mathew Staver, en la solicitud. “Si alguna vez hubo un caso de excepcional importancia, el del primer individuo en la historia de la República encarcelado por seguir sus convicciones religiosas respecto a la definición histórica del matrimonio, debería ser este”.

La respuesta de la pareja apuntada

David Ermold y David Moore, la pareja que demandó a Davis, argumentó que la Corte Suprema debería negarse a escuchar el caso.

“Ningún juez del Tribunal de de Apelaciones de Estados Unidos mostró interés en la solicitud de reconsideración de Davis, y confiamos en que la Corte Suprema también coincidirá en que los argumentos de Davis no merecen mayor atención“, dijo en diálogo con ABC News su abogado, William Powell.

La Corte Suprema ya había denegado la apelación de Davis en 2020, según recoge el medio The Pride. No obstante, desde la decisión en 2015, la composición del máximo poder judicial de Estados Unidos se ha ido desplazando hacia la derecha y ahora incluye tres personas designadas por Donald Trump, junto con una mayoría conservadora de seis jueces, lo que abriría una opción que al menos el caso vuelva a ser revisado.

En caso de que decidan escuchar la petición de Davis y anular el caso Obergefelll vs. Hodges —que entregó los derechos matrimoniales a parejas del mismo sexo a nivel nacional—, la legislación matrimonial retornaría a los estados.