Más allá de los 30 días reglamentarios: Trump busca extender el control federal sobre la policía de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que solicitará al Congreso que extienda el control federal de la fuerza policial de la ciudad de Washington más allá de 30 días, intensificando su campaña para ejercer el poder presidencial sobre la capital del país. La Cámara de Representantes es dominada por la bancada republicana, lo que aumentaría sus chances de llevarlo a cabo.

Trump además afirmó que cualquier acción del Congreso podría servir como modelo para otras ciudades estadounidenses, específicamente las que son lideradas o gobernadas por demócratas. Anteriormente había amenazado en extender la medida en urbes como Chicago, que, según el juicio del mandatario, no han abordado el problema de la delincuencia.

Expertos aseguran que no hay claridad como la toma de control federal del Departamento de Policía Metropolitana de Washington por parte de Trump puede replicarse en otros lugares. El día lunes Trump se acogió a la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, una ley federal que le permite al presidente llevar a cabo la medida en circunstancias de emergencia por hasta 30 días.

En diálogo con la agencia de noticias Reuters, el ex fiscal federal de Virginia, John P. Fishwick Jr., explicó que no existen condiciones para que se intenten tomas de control similares en otras ciudades, ya que Washington representa una “situación única“.

El mandatario también utilizó el despliegue de 800 tropas de la Guardia Nacional sobre la capital estadounidense, una táctica que también empleó en Los Ángeles en junio, cuando movilizó a miles de soldados de dicho cuerpo junto a marines en respuesta a las protestas por las redadas de inmigración de su administración.

Actualmente, cintos de oficiales y agentes federales de más de una docena de agencias han sido desplegados por toda la capital en las últimas jornadas. A pesar de que Trump definió a la capital estadounidense como una ciudad afectada fuertemente por una ola de delincuencia, las estadísticas federales y municipales muestran una drástica disminución desde un peak en 2023.

El presidente estadounidense aseguró el miércoles que las estadísticas de criminalidad de la ciudad eran un “fraude total“, sin proporcionar pruebas, y que el público pronto vería un “gran cambio” en las cifras.