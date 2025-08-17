Sicario del “Rey de Meiggs”: inician tramitación de su extradición con traslado a Bogotá

A las 18:00 horas de este domingo, la Policía Nacional de Colombia inició el traslado de Alberto Carlos Mejía Hernández hacia Bogotá, presunto sicario imputado por el homicidio de José Felipe Reyes Ossa —más conocido como el “Rey de Meiggs“— en el marco de los procedimientos judiciales y diplomáticos que buscan concretar su extradición a Chile.

La detención del presunto sicario se produjo el sábado 16 de agosto en Barrancabermeja, ciudad ubicada a unos 300 kilómetros de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Según informaron las autoridades, fue interceptado por una patrulla de la Policía mientras caminaba por la vía pública, luego de varios días de seguimiento.

Para intentar despistar a los investigadores, el imputado había modificado su apariencia, aunque esto no fue suficiente para evitar su captura. La operación se concretó gracias a un trabajo de inteligencia que involucró la coordinación de la Policía Nacional de Colombia, Interpol, el OS-9 de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

El coronel Mauro Pino, agregado policial de Carabineros en Colombia, explicó que “desde un principio, cuando se tiene conocimiento de que esta persona prófuga de la justicia chilena, sale de nuestras fronteras, de inmediato yo me coordino con el jefe de Interpol Colombia, el cual, en forma muy eficiente y eficaz, de inmediato articula la búsqueda de esta persona“.

La captura se realizó bajo una notificación roja de Interpol, mecanismo que permite localizar y retener a prófugos en espera de extradición. Este procedimiento, sin embargo, no constituye por sí mismo una orden de detención con fines de extradición: lo que hace es abrir un plazo de cinco días para que Chile formalice la solicitud por vía diplomática y judicial.

Actualmente, la Fiscalía chilena, a la espera de la extradición, mantiene abierta la investigación por homicidio calificado y asociación ilícita, considerando que el crimen del “Rey de Meiggs” responde a un trabajo de sicario. Según los antecedentes, Reyes Ossa —figura visible del comercio informal en Santiago Centro— fue atacado a plena luz del día en un ataque con planificación previa y por un grupo organizado.

Con su traslado a Bogotá, el proceso de extradición entra ahora en una fase clave. Corresponderá a las autoridades chilenas cumplir con los plazos y requisitos fijados por la legislación colombiana y los tratados internacionales. No obstante, expertos advierten que este trámite puede prolongarse por meses antes de que el imputado enfrente a la justicia en territorio nacional.