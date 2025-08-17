Ministerio de Justicia explica los pasos para concretar la extradición del sicario del Rey de Meiggs

Jaime Gajardo, ministro de Justicia, explicó los pasos que siguen para concretar la extradición a Chile de Alberto Mejía Hernández, conocido como el sicario del Rey de Meiggs, quien fue capturado en Colombia tras ser liberado por error.

El secretario de Estado se refirió a este caso en MegaNoticias, indicando que “es una gran noticia que se haya logrado en Colombia la detención de Mejía. Esta persona tiene que venir a enfrentar la justicia en Chile, y tiene que responder a las acusaciones que realiza el Ministerio Público por un crimen tan grave como es el sicariato”.

El ministro de Justicia precisó que ahora “comienza el proceso de extradición. Se hace la solicitud por parte del Ministerio Público a los Tribunales de Garantía, que elevan la solicitud a la Corte de Apelaciones”.

“Una vez se apruebe, esto va a la relación consular. Nuestra Cancillería se pone en contacto con la cancillería colombiana, entrega la solicitud y comienza el proceso en Colombia”, puntualizó Jaime Gajardo.

En esta línea, dejó en claro que “la ley colombiana tiene plazos que son bien breves. Desde que se comunica que esta persona está detenida, son cinco días para que nosotros realicemos todo este proceso y, una vez eso ocurre, esperamos que esa persona pueda ser juzgada en nuestro país”.