Guerra en Ucrania: Zelensky estaría dispuesto a dar “alguna concesión” a Rusia

Pese a los esfuerzos por alcanzar negociaciones para un acuerdo de alto el fuego, Rusia volvió a lanzar un fulminante ataque en contra de Ucrania, donde su presidente, Volodimir Zelensky, había mencionado previamente estar dispuesto a hacer “alguna concesión” para poner freno a las hostilidades. En total, 574 drones de ataques y 40 misiles fueron enviados por parte del Kremlin.
“Los rusos llevaron a cabo este ataque como si nada hubiera cambiado. Como si el mundo no hiciera ningún esfuerzo para detener esta guerra“, indicó Zelensky a través de un comunicado. “Se necesita una respuesta. Moscú aún no ha dado señales de que realmente tengan intención de entablar negociaciones significativas y poner fin a esta guerra“.
Ucrania y sus aliados europeos han presionado durante mucho tiempo para establecer un alto el fuego para poner fin a la guerra, lo que requeriría resolver cuestiones de difícil entendimiento entre ambas naciones como las garantías territoriales y de seguridad.
No obstante, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se inclinara a favor de un “acuerdo de paz” en vez de un alto el fuego inmediato, Zelensky indicó estaba dispuesto a mayor flexibilidad frente a Rusia: “El formato que se ha propuesto probablemente implique alguna concesión“.
“Con base en ese entendimiento, nuestro objetivo es celebrar una reunión trilateral. Esa fue mi lógica“, indicó Zelensky, haciendo alusión a la reunión que busca celebrar Trump junto a él y Putin. Para ello, el líder ucraniano solicitó que se establezca una “arquitectura de garantías de seguridad” antes de sentarse en la misma mesa.
Rusia apunta a Ucrania por no negociar entre presidentes
Durante la jornada de miércoles, el ministro de Asunto Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, entregó una versión contraria a la de Zelensky, sin confirmar que Rusia apoya una reunión a nivel de liderazgo.
“Estamos preparados para cualquier formato, pero cuando se trata de reuniones de alto nivel, es necesario prepararnos con sumo cuidado en todas las etapas previas para que las cumbres no deterioren la situación y pongan fin a las negociaciones que estamos dispuestos a continuar”, aseguró Lavrov.
Asimismo acusó a Ucrania de ser el que pone las trabas para reunirse directamente: “Hasta ahora, no ha habido respuesta de Ucrania, pero tras una conversación telefónica con el presidente Trump anteayer (lunes), nuestro presidente (Putin) hizo una propuesta no solo para continuar estas conversaciones, sino también para considerar elevar el nivel de los jefes de delegación“.