“Nada justifica un linchamiento”: Boric anuncia viaje de Elizalde a Argentina para acompañar a hinchas

Con esta medida busca que el ministro del Interior acompañe a los heridos y revise la situación de aquellos chilenos detenidos.

Desde anoche que el presidente Gabriel Boric sigue de cerca la situación que viven los hinchas de la Universidad de Chile tras los hechos de violencia registrados durante el partido contra Independiente de Avellaneda en Argentina.

A pocos minutos de conocerse la noticia, escribió en su cuenta en X que “lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”.

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior. Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”, agregó.

Casi media hora más tarde, el mandatario anunció que “le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”.

Por último, durante la mañana de este jueves, el presidente Boric anunció que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajará a Argentina a acompañar a los hinchas heridos y revisar la situación de quienes están detenidos.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia“, sostuvo.