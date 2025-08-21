VIDEOS – Seis brutales registros que dejaron los hechos de violencia entre hinchas de Independiente y la U

Las imágenes dan cuenta del desproporcionado ataque de los argentinos contra los chilenos en el estadio.

Cuando ya han transcurrido varias horas de los violentos hechos registrados en el Estadio Libertadores de América entre los hinchas de la U e Independiente de Avellaneda.

En las imágenes no solo es posible ver cómo los chilenos comenzaron a lanzar diversos objetos a los fanáticos del equipo rival, sino que también el desbordado ataque de los trasandinos como respuesta a las provocaciones.

Es así como los incidentes se transformaron en un brutal ataque donde hinchas de la U terminaron heridos, desnudos e inconscientes producto de golpes y vejaciones que recibieron por parte de los argentinos seguidores de Independiente, quienes hicieron un festín con la situación.

Como si eso era poco, también es posible ver el nulo actuar de la policía, así como también la burla con la que algunos se tomaban los serios ataques que se estaban desarrollando al interior del recinto deportivo.

Hasta el momento, según las autoridades, existe un total de 19 chilenos heridos de diversa consideración, uno de ellos con riesgo vital. Por otro lado, hay 101 personas detenidas, de las cuales cinco son mujeres y seis menores de edad.