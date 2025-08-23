Secciones
Despiden al jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono que indignó a Donald Trump

Donald Trump calificó el bombardeo de junio en Irán como un gran éxito, lo que no fue compartido por la agencia del Pentágono.

Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien decidió el despido del jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, general Jeffrey Kruse, que cuestionó la eficacia de los bombardeos efectuados contra las instalaciones nucleares de Irán, el pasado mes de junio.

Si bien la decisión la adoptó Hegseth, la prensa apostada en Washington apuntó que la desvinculación de Kruse de su tarea en el Pentágono se produjo luego de que Donald Trump se mostrara indignado con su evaluación de los daños causados con el ataque aéreo.

De hecho, en contra de la opinión de la Casa Blanca, que declaró los bombardeos como un éxito apabullante, la agencia concluyó que la campaña había tenido un impacto “limitado”.

A través de un breve comunicado se ratificó que Kruse “ya no desempeña el cargo de director” de la Agencia de Inteligencia del Pentágono.

Evaluación de la agencia del Pentágono contradijo lo afirmado por Donald Trump sobre el bombardeo

En junio, Donald Trump calificó los ataques como un “espectacular éxito militar” y reiteró que habían “arrasado” las instalaciones nucleares, pero la evaluación preliminar de la agencia del Pentágono sembró dudas sobre sus afirmaciones.

El informe de Jeffrey Kruse en que cuestionó la efectividad del ataque se filtró a prensa y la administración Trump respondió con una ofensiva contra los medios, insistiendo en que la operación fue un éxito total y criticando a los periodistas que informaron sobre la evaluación.

