Estado de salud de Petro preocupa en Colombia: avisó que se vendrán unas “vacaciones largas”

“Los médicos me dicen que toca, pero ya habrá tiempo”, aseguró el mandatario sobre un posible descanso.

La alocución del presidente de Colombia, Gustavo Petro, llevada a cabo la noche del miércoles, dejó una serie de hechos que generaron controversia en redes sociales, luego de que el mandatario evidenciara problemas de salud. Se trató de una intensa de tos que lo acompañó durante su intervención, donde el jefe de Estado aseguró que necesita unas “vacaciones largas“.

Petro confesó durante su presentación que arrastra un cuadro que requiere de descanso, según se lo aconsejaron sus médicos. La situación le ha causado incomodidad y ha dificultado su capacidad para expresarse frente al público.

“La disminución de casos de mortalidad de la niñez en Colombia. Semana 33 (tose). Disculpen ustedes la tos, pero… ya son los gajes del oficio. No he pedido vacaciones en todo lo que llevo. (tose). Ya los médicos me dicen que toca, pero ya habrá tiempo de unas vacaciones (ríe) demasiado largas, pienso yo, que vienen después. (tose)”, aseguró el mandatario en una intervención que se extendió por una hora.

Por el momento, se desconoce si Petro se tomará licencia para recuperarse de sus problemas de salud, o si, por el contrario, continuará con su agenda a lo largo de Colombia, la cual no ha sufrido mayores novedades durante esta semana. De hecho, no era de conocimiento público el cuadro de tos que venía sufriendo hasta dicha última alocución.

Coincidentemente, el líder colombiano se encontraba discutiendo sobre el sistema de salud de su país, donde criticó fuertemente las problemáticas que heredó de la administración de Iván Duque, su predecesor.

Con aquellas problemáticas, al Gobierno de Petro le restan 344 días de mandato desde hoy, mientras que su sucesor se comenzará a elegir a partir del 31 de mayo de 2026, fecha en que Colombia celebrará su primer vuelta presidencial. En caso de que ninguno de los aspirantes consiga el 50% de los votos, habrá segunda vuelta 20 días después.