Detienen a policías bolivianos con casi 600 kilos de droga y armamento en la frontera

Los sujetos se desplazaban en una camioneta con patente falsa y llevaban cinco toneladas de marihuana y más de 70 kilos de pasta base de cocaína.

El Ministerio Público entregó detalles sobre la detención de cinco supuestos policías bolivianos y un civil en la zona fronteriza de Hito Cajón, en la Región de Antofagasta.

Según el informe, los detenidos portaban cerca de 600 kilos de droga y una cantidad considerable de armamento de guerra.

De acuerdo Juzgado de Garantía de Calama, el arresto ocurrió el lunes 25 de agosto, cuando Carabineros se acercó al lugar tras detectar dos vehículos parcialmente enterrados en el desierto. Uno de ellos, una camioneta con patente falsa y con encargo por robo desde 2021, transportaba cinco toneladas de marihuana y más de 70 kilos de pasta base de cocaína.

La Fiscalía solicitó ampliar el control de detención al plazo máximo legal, por lo que los seis imputados serán formalizados este viernes en la ciudad de Calama. Así lo confirmó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien calificó el hallazgo como un operativo de alta relevancia.

“Allí, se encuentran con seis personas, todas de nacionalidad boliviana, y en los vehículos se encontraba una importante cantidad de droga, aproximadamente 600 kilos. Además, había una cantidad importante de armamento de guerra y de puño”, explicó el fiscal.

“Esto dio origen a una investigación de carácter penal en estrecha coordinación con Carabineros. Tenemos antecedentes de que cinco de los detenidos, en su país de origen, serían policías. La persona restante es un civil”, indicó Bekios.

Debido a lo anterior, el Jefe de Zona, general de Carabineros Cristian Montre, detalló que “a la altura del kilómetro 50, los uniformados divisaron al grupo de personas, que en un paso no habilitado intentaron retirar los vehículos varados”.

Posterior a ello y al realizar el control, “se percataron que en uno de ellos, en particular, una camioneta, había una importante cantidad de droga. En tanto, en el otro móvil, que era una vagoneta, había armamento y munición”.