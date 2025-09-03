VIDEOS – Tragedia en Portugal: al menos 15 muertos en Lisboa al descarrilar un funicular

Al menos 15 muertos y otras 18 personas resultaron heridas este miércoles luego de que el emblemático funicular de la Gloria de Lisboa descarrilara y se estrellara contra un edificio en Portugal. Según los servicios de emergencia de la capital europea, cinco de los heridos se encuentran graves, mientras que los otros 13, entre ellos un niño, sufrieron heridas leves.

El funicular, medio de transporte altamente popular entre turistas, contaba con una capacidad para 43 pasajeros y conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto. A través de videos difundidos en redes sociales, se puede apreciar el ascensor amarillo casi completamente destruido junto con personas huyendo del lugar mientras una nube de humo cubre el sector.

El accidente, que tuvo lugar alrededor de las 18:05 (hora local) del miércoles, se debió a un cable que se encontraba suelto. Bomberos de la ciudad han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó “las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves“, según un comunicado oficial de presidencia. Asimismo, expresó su “solidaridad y pesar con las familias afectadas por esta tragedia“.

Carris, la empresa responsable de la gestión del funicular de la Gloria que dejó al menos 15 muertos en Portugal, aseguró que se han llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, en 2024.

A modo de antecedente, la última vez que el elevador había sufrido un descarrilamiento fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes. No obstante, en dicha oportunidad no se reportaron heridos. De tal manera, para esta oportunidad se decretó un día de luto nacional por la tragedia.