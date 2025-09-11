Hasta 100.000 dólares de recompensa: FBI busca información sobre el asesino de Charlie Kirk

El servicio de inteligencia sí logró identificar lo que sería el arma utilizada en el ataque.

El FBI ofreció una recompensa de hasta 100.000 dólares para quien aporte información que conduzca a la identificación que y arresto del responsable del asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Autoridades han pedido apoyo ciudadano a través de la línea 1-800-CALL-FBI y solicitan fotografías o videos que puedan ayudar en la investigación.

Anunciada este jueves, un día después del atentado, la recompensa fue acompañada por la difusión de imágenes de una persona de interés. Las fotos exhiben a un individuo con gorra, lentes de sol, una camiseta negra manga larga con la bandera estadounidense y un águila. El servicio de inteligencia describió su apariencia como una que “podría haber pasado desapercibida en un entorno universitario“.

El presunto autor del asesinato de Charlie Kirk, aún no identificado, fue captado en un vestíbulo de escaleras, y las imágenes han sido ampliamente distribuidas por el FBI y las autoridades. Asimismo, los funcionarios policiales destacaron que cuentan con material visual sustancial del presunto atacante.

El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó la existencia de un video del individuo aunque aclaró que, por ahora, la grabación no se hará pública. Recalcó además que, en caso de no lograr identificar rápidamente al sospechoso, buscarán apoyo de medios y ciudadanía para difundir las imágenes e impulsar nuevas pistas sobre su paradero.

Lo que sí se logró identificar fue la recuperación parte del FBI un rifle de cerrojo Mauser .30-06, el que es considerado como el arma utilizada en el ataque. Fue localizada en una zona boscosa y envuelta en una toalla, una zona que coincide con la ruta de escape del sospechoso.

Por el momento las autoridades han hallado una cápsula percutida y tres cartuchos no usados con mensajes asociados a términos “transgénero y antifascista“, cuyo significado o intención sigue en investigación. El arma y las municiones, en tanto, son objeto de análisis de ADN y huellas.