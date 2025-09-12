“¡Eh, fascista! ¡Atrápalo!”: los mensajes en los casquillos del presunto asesino de Charlie Kirk

Los cartuchos hallados permitieron establecer una línea investigativa en la que el incidente se trató de un “asesinato político”.

Mientras las autoridades profundizan en el posible móvil político detrás del asesinato de Charlie Kirk y que condujo a la detención de Tyler Robinson, uno de los elementos más reveladores hallados en la escena del crimen han sido los casquillos de bala. El descubrimiento no solo ayudó a establecer una línea investigativa, sino que también ofreció un inquietante vistazo a las posibles motivaciones del atacante.

Los investigadores encontraron varios casquillos con mensajes escritos a mano que iban en contra de Charlie Kirk: “¡Eh, fascista! ¡Atrápalo!“, la canción italiana antifascista “Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao” y “Si lees esto eres gay jajaja” fueron los escritos que se han dado a conocer de los cartuchos no disparados.

Estos elementos fueron calificados por las autoridades como evidencia clave para determinar que se trató de un “asesinato político“. La presencia de dichos mensajes sugiere no solo premeditación, sino una intención de transmitir una declaración ideológica a través del acto violento.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó en una conferencia de prensa que Robinson había mostrado un creciente interés por la política recientemente. “Se había vuelto más politizado en los últimos años“, citó Cox, en base al testimonio de un familiar. Ese mismo pariente también señaló que Robinson había criticado fuertemente a Kirk en cenas recientes.

Además, un compañero de cuarto del sospechoso entregó mensajes extraídos de Discord, donde Robinson discutía planes para recuperar un rifle y esconderlo. “El contenido incluía mensajes afiliados al contacto Tyler, indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejar el rifle en un arbusto, mensajes relacionados con la vigilancia visual del área donde se dejó el rifle y un mensaje que se refería a haber dejado el rifle envuelto en una toalla”, detalló el gobernador.

Robinson fue detenido el jueves por la noche, tras una intensa búsqueda de 33 horas. El arresto se concretó luego de que un familiar informara a las autoridades que el joven habría confesado o insinuado su implicación, según explicó el director del FBI, Kash Patel.