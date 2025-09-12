“Espero que reciba la pena de muerte”: Trump confirma detención de sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

“El gobernador (de Utah) está muy decidido respecto a la pena de muerte en este caso”, dijo el mandatario sobre la posible condena.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este viernes que el sospechoso del tiroteo en contra de Charlie Kirk ha sido detenido, asegurando en una entrevista con el canal Fox que “con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia“. Asimismo, el mandatario calificó a Kirk como “la mejor persona” mientras criticaba al atacante.

“Bueno, espero —va a ser declarado culpable, me imagino— y espero que reciba la pena de muerte. Lo que hizo, Charlie Kirk, él era la mejor persona, no se merecía esto. Trabajó tan duro y tan bien, a todos les caía bien”, indicó el líder republicano.

Posteriormente, agregó que el gobernador de Utah, Spencer Cox, le indicó que buscaría la pena de muerte para el tirador de Kirk: “En Utah tienen la pena de muerte, y tienen un muy buen gobernador allí. El gobernador, he llegado a conocerlo, está muy decidido respecto a la pena de muerte en este caso“.

“Esencialmente, alguien que era muy cercano lo entregó“, explicó Trump. El sospechoso, ahora bajo custodia, habría sido entregado por su padre según medios locales luego de que le confesara a él del crimen en contra de Kirk. Asimismo, el presidente norteamericano aseguró que el padre es “una persona de fe. Un pastor“.

El mandatario también atribuyó a tener “buenas fotos” para poder identificar al atacante, haciendo alusión a las claras imágenes compartidas el jueves por el FBI. La agencia del servicio secreto también había compartido en las últimas horas un video donde se ve al presunto atacante escapar tras cometer el asesinato desde la azotea de un edificio, el que fue viralizado por redes sociales.

El director del FBI, Kash Patel, viajó a Utah el jueves e inspeccionó la escena del crimen, donde se recuperó el arma y la munición del tirador en una zona boscosa aledaña a la universidad. No obstante, la institución ha sido criticada por sus acciones, principalmente por la decisión de Patel de anunciar la existencia de un detenido, solo para que la misma persona fuera liberada poco después.